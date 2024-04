“Me golpee la cabeza”: Edgar Vivar sufrió caída y terminó en el hospital

Edgar Vivar se encontraba trabajando cuando sufrió una caída que lo llevó al hospital hace días. El actor, quien apareció en varios programas de “Chespirito”, requirió de puntadas en la nuca.

Según lo que él mismo relató, se golpeó la cabeza y ahora que se recupera, está lidiando con algunas molestias. Edgar Vivar puntualizó que tiene siete puntadas y para sanar toma analgésicos.

El actor fue hospitalizado mientras se encontraba en las grabaciones de la serie “Vecinos”. Contó al programa “Ventaneando” que debido a su golpe en la cabeza tuvieron que suturarlo.

“Me tropecé y me caí hacia atrás; me golpee la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí. Pero no me desvanecí, estuve consciente todo el tiempo y ya cuando llegué al hospital me hicieron el aseo de la herida y ya. Tomaron la tomografía y, sí, es una descalabrada, nada más un golpe fuerte y me suturaron, tengo siete puntadas en la región occipital. En la nuca exactamente”

Edgar Vivar