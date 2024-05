¿Andan o no? Eduardo Capetillo Jr. aclara si tiene una relación con Lucerito Mijares

Eduardo Capetillo Jr., hijo de los reconocidos actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, se ha convertido en una figura emergente en el mundo del entretenimiento, especialmente tras su participación en el programa “Juego de Voces”.

En una reciente entrevista, para el canal de YouTube “Michismecito”, Capetillo Jr. aclaró los rumores sobre una posible relación con Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares.

Capetillo Jr. expresó su gratitud por la oportunidad de participar en el reality show “Juego de Voces”, destacando lo especial que ha sido compartir esta experiencia con su madre.

En cuanto a los rumores sobre una relación con Lucerito Mijares, Capetillo Jr. fue claro y directo. Mencionó que entre ellos no hay nada, más que una bonita amistad.

“No, la verdad es que no. Nos queremos mucho y hemos hecho una familia muy bonita entre los cinco, pero que yo sepa, no hay nada”

También defendió a Lucerito de las críticas que ha recibido. Expresó su dolor por los comentarios negativos y destacó la fortaleza y centrada actitud de ella.

“Creo que es muy feo que alguien use el humor negro para hablar mal de alguien. Me dolió mucho ver cómo hablaron de Lucerito, pero ella está bien, gracias a Dios. Está muy centrada en lo que quiere y eso habla muy bien de ella”.

En cuanto a la vida amorosa, Eduardo Capetillo Jr. confesó estar soltero y enfocado en su carrera.

“Ahorita estoy muy concentrado en lo que quiero hacer y en mi carrera. No he tenido mucho tiempo para andar de noviecito, pero ya vendrá el momento”.

Sobre sus planes, Capetillo Jr. mencionó que está enfocado en su carrera musical, con la intención de lanzar nueva música para todos sus seguidores.

“Estoy haciendo mucho pop y balada, que es lo que me gusta y en lo que soy bueno. No me cierro a ninguna posibilidad, pero quiero concentrarme en lo que me apasiona”.

