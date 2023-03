La entrañable razón por la que Eduardo Palomo hizo llorar a Regina Blandón

Sin duda, el papel más recordado de Regina Blandón en su infancia es el de “Bibi” de “La familia P. Luche”, sin embargo, la actriz también atesora recuerdos de la película “El misterio de la trinidad” en la que trabajó con Eduardo Palomo.

La película en la que Regina Blandón compartió créditos con Eduardo Palomo se estrenó en el 2003, mismo año en el que sorprendió la muerte del actor a los 41 años debido a un infarto fulminante.

Siendo una Regina Blandón pequeña y curiosa, la estrella de “Mirreyes vs Godínez” le preguntó a Eduardo Palomo qué hacía para poder llorar en una escena.

La respuesta que le dio Eduardo Palomo, a quien considera un maestro en su andar por la actuación, es lo que conmueve a Regina hasta las lágrimas casi 20 años después. Así lo compartió la intérprete en una entrevista con el programa “TAP”.

“Eduardo me volteó a ver y yo (le pregunté) ‘¿estás triste?, ¿te pones triste? o ¿cómo le haces?’ (para llorar). Me dijo: ‘no, pienso en lo bonita que es la vida, en mis hijos, en mi esposa. (Me pregunté) ‘¿cómo vas a llorar si estás feliz?’ y se me quedó clavadísimo. Decía ‘agradezco muchísimo estar aquí porque es lo que más me gusta y no puedo ser más feliz con mi vida'”

