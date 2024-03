“Valoren la vida”: Eduardo Strauch, sobreviviente de Los Andes, sube la Malinche con grupo de personas

Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes del accidente de Los Andes ocurrido el 13 de octubre de 1972, subió la Malinche, en Tlaxcala, y compartió con 16 personas algunas anécdotas y consejos sobre la vida.

Además de ser una de las piezas clave en la historia de sobrevivencia de uno de los accidentes más trágicos de todos los tiempos, Eduardo Strauch es uno de los principales responsables de que los sobrevivientes de Los Andes puedan hoy contar su historia.

Junto con sus primos tomaron la difícil decisión de alimentarse de los restos de quienes no lograron sobrevivir y de proveer a sus compañeros de tragedia.

“Agradezco haber vivido esta experiencia, terriblemente dura, difícil, pero a través de los años le he ido sacando partido, me he ido vengando de la montaña, sigo aprovechando, sintiendo que la montaña me sigue nutriendo, me ha devuelto una cantidad de amigos, me ha quitado muchos en aquel momento”.

Dijo Eduardo Strauch.