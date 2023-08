¿El fin de Grupo Firme? Eduin Caz causa incertidumbre con mensaje en redes

Eduin Caz, de Grupo Firme, anuncia una pausa en su carrera. Foto: Getty

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, causó dudas respecto a su carrera y la vida de la popular banda. En su cuenta oficial de Instagram, el cantante publicó un mensaje en el que, dijo, iría a “recuperar” su vida.

El famoso intérprete de temas como “El tóxico” o “Ya supérame”, entre otros, aseguró que no era el fin de la agrupación que él comanda y descartó que tuviera intenciones de lanzar su carrera como solista.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda estabilidad emocional en mi vida… No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, sólo me estoy despidiendo porque a lo que miro sólo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”, escribió Eduin Caz en Instagram.

El cantante, que cumplió 30 años, dijo que a lo largo de su carrera en la música y con el éxito de Grupo Firme “perdió” cosas que, aceptó, no volverán otra vez. Fanáticos creyeron que hablaba de su divorcio con Daisy Anahy, madre de los tres hijos del cantante.

“Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas. Pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, señaló Eduin Caz.

“Vas a regresar”: fanáticos reaccionan a anuncio de Eduin Caz, de Grupo Firme

Ante la noticia de Eduin Caz, varios seguidores del vocalista de Grupo Firme, quien ha sido captado en aparente estado de ebriedad en el escenario, reaccionaron pidiendo que no fuera el fin de su carrera como cantante.

“Vas a regresar porque naciste para eso, pero toma tu tiempo, mereces recuperar tu familia: que es lo más valioso que alguien puede tener”. “Ya era hora, perdiste toda la humildad, tanto que hasta tu familia”. “Te aplaudo porque cuando la fama se acabe… los que seguirán a tu lado serán tu familia”. “Grupo Firme no será lo mismo sin ti”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de redes sociales.