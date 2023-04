Eduin Caz se tapó el tatuaje que tenía en honor a su exesposa

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sorprendió a sus seguidores al taparse el tatuaje que tenía en honor a la madre de sus hijos, que tenía detrás de una de las orejas, y en donde podía leerse Anahy, nombre de su expareja. Ahora se aprecia un rayo cubriendo las letras.

A través de redes sociales, comenzó a circular la imagen, en donde se daba cuenta de que Eduin Caz, quien hace poco tuvo un percance con los machetes que son parte de su espectáculo con Grupo Firme, había tapado el tatuaje en honor a su ex, quien lo convertirá en padre por tercera ocasión en los próximos meses.

El matrimonio de Eduin Caz comenzó a estar en crisis luego de que se hicieran públicas algunas pruebas sobre una segunda infidelidad del intérprete de “El Tóxico” a Daisy Anahy. Luego de la filtración de conversaciones y audios, la pareja se separó.

Fue el propio cantante el que informó su separación de Daisy Anahy en la entrega de los Premios los Nuestro 2023. Durante el agradecimiento en el evento realizado el pasado jueves 23 de febrero, Eduin Caz se dirigió a la mujer como su “exesposa”.

Luego de la confirmación de su separación, el cantante afirmó que dedicó el premio a su expareja, pues se encontraba haciendo su “luchita” para arreglar su matrimonio, afirmando que siempre la amaría.

“Yo se lo dediqué; yo le dije, siempre te voy a amar chiquita. Qué te puedo decir, me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. A poco no te gustaría que te dedicaran algo chi%$#. Por ejemplo, es tu noche, te ganas seis premios, fuiste el más ganador de la noche. Mi amor, estos son para ti, son por ti, tú fuiste un pilar mío y yo se lo dejé ir, yo ando haciendo mi lucha, me vale ma&%$ la fama, tú crees que tengo necesidad”.

