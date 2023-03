¡Ya supérala! Eduin Caz ruega a su ex en pleno concierto para que lo deje volver

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, no quita el dedo del renglón para poder regresar con Daisy Anahy, la madre de sus hijos, y ahora, el cantante envió un mensaje a su ex para que lo deje volver y retome su relación que pudo haber terminado luego de que se filtrara un audio sobre una supuesta infidelidad del famoso.

Fue en durante su presentación en el Foro Sol, concierto que se tuvo que posponer por problemas de salud de Eduin Caz, en donde el intérprete de “Ya supérame” le suplicó a Daisy Anahy, con quien tendrá su tercer bebé en los próximos meses, que retomen su relación que hace unos días el cantante confirmó que había terminado.

“Y si no me voy, es porque todavía no quiero. Ya perdóname, chiquitita preciosa”.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.