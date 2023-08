Eduin Caz revela en concierto que sufrió cáncer de esófago

Eduin Caz dejó helados a sus seguidores. Foto: AFP

El popular cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, sorprendió a los asistentes a uno de sus conciertos al revelar que tuvo cáncer de esófago y mostrar las cicatrices de la operación a la que se sometió para combatir la enfermedad.

Grupo Firme se presentó en la Feria Nacional Potosina este fin de semana ante más de 300 mil personas que se quedaron heladas tras escuchar la confesión de Eduin Caz, quien apenas hace unas semanas anunció que se retiraría temporalmente de los escenarios.

¿Qué dijo Eduin Caz sobre su estado de salud?

El concierto de Grupo Firme en tierras potosinas transcurría con normalidad cuando Eduin hizo una pausa para revelar, ante los miles de asistentes, que hace algunos meses luchó contra el cáncer de esófago.

El intérprete de éxitos como “Ya supérame”, “El tóxico” y “Cómo le digo” dejó boquiabiertos a los asistentes al concierto con la revelación y la cicatriz de la operación a la que se sometió para luchar contra la enfermedad, la cual mostró para sorpresa de todos.

“Es la única vez que lo voy a decir. Quiero que entiendan por qué ya me quiero ir… Fue una hernia hiatal que se complicó y a mí me valió; eso se hace esófago de Barret y eso se hace cáncer”, expresó el músico en el concierto.

Eduin Caz fue más allá al confesar que recibió la noticia el pasado 4 de noviembre del 2023: “Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo, frío… Busqué a los mejores doctores, me operé y aquí andamos”, abundó.

“Nunca lo había dicho porque no me gusta que me vean como ‘ay, pobrecito’. Me acabo de hacer un estudio y ando bien, entonces hay que disfrutar esta noche, que es muy especial, para amanecernos”, expresó el cantante de Grupo Firme entre aplausos antes de continuar el concierto.

A inicios de agosto, Eduin Caz causó dudas respecto a su carrera y la vida de Grupo Firme. En su cuenta oficial de Instagram, el cantante publicó un mensaje en el que, dijo, iría a “recuperar” su vida.

En aquel entonces, el cantante aseguró que no era el fin de la agrupación que comanda y descartó que tuviera intenciones de lanzar su carrera como solista.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda estabilidad emocional en mi vida… No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, sólo me estoy despidiendo porque a lo que miro sólo me queda cumplir con las últimas fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida“, escribió en Instagram.