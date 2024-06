Preocupación por Eduin Caz: cantante revela la lesión que sufrió tras caerse y usar silla de ruedas

Eduin Caz revela la lesión que sufrió tras caerse. Foto: AFP

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reveló que tras una fuerte caída que tuvo en días pasados, presenta lesiones en una de las rodillas. A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió con sus fans cómo quedó luego del accidente.

En el video, el intérprete de “El Tóxico” mostró una de sus piernas con varios moretones; sin embargo, aseguró no sentir dolor como en la otra que habría resultado más afectada por la caída y que, incluso, lo llevó a estar en silla de ruedas.

“Vean esta rodilla y esa no me duele. La que me duele es esta aquí me lastimé los ligamentos como que no hay fuerza en la rodilla”

Además, Eduin Caz escribió que ésa fue la razón por la que tuvo que ser asistido por una silla de ruedas.

“Por eso andaba en silla de ruedas en Disney”

“Fuerza, morro”: fans del cantante

Tras explicar qué consecuencias trajo para su salud la caída que sufrió, varios seguidores le desearon fuerza y una pronta recuperación.

“Fuerza, morro”, “Que te recuperes pronto, ánimo”, “Primero Dios que te recuperes pronto”, “Ay, Eduin, de todo te pasa. Recupérate pronto”, “Que sigas mejor”, “Cuídate, mijo”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Además, hubo seguidores que también dieron algunos remedios con los que, prometieron, se recuperará muy rápido.

Así se cayó Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme

Hace unos días, el cantante compartió en sus redes sociales que sufrió una caída mientras iba corriendo, aparentemente, después de un concierto. En el video compartido por el famoso, y retomado por las cuentas de sus fans, se ve justo el momento en el que cae.

De acuerdo con la grabación, al momento de caer, Eudin Caz grita de dolor, por lo que tuvo que ser auxiliado por parte de su equipo de trabajo.