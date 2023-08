“Vencimos el cáncer”: Eduin Caz revela la causa de sus problemas de salud

Eduin Caz revela que padeció cáncer. Foto: Getty

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, informó que, hace unos meses, fue diagnosticado con cáncer, enfermedad por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según confesó el cantante durante un concierto en la Feria Nacional Potosina, en donde también enseñó las cicatrices de la operación.

“Creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía… Es la única vez que les voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el cual ya me quiero ir… Una hernia hiatal se va complicando, se va complicando y eso se hace esófago de Barret y el esófago de Barret se hace cáncer”, dijo el cantante.

El famoso, que hace unas semanas anunció su retiro de los escenarios, compartió que fue el pasado 4 de noviembre cuando le dieron el diagnóstico, mismo que manejó con toda la discreción, pues, dijo, no quería que lo vieran diferente.

“Así como se quedaron ustedes, me quedé yo el 4 de noviembre, igual, frío. Dije “me cargó la ver***”… Nunca lo dije porque no quiero que me vean como ‘ay, pobrecito’”

En compañía de su hermano Jhony, Eduin explicó cómo fue que logró superar el cáncer que le aquejaba.

“Junté a los mejores doctores y me operé y le quiero mandar un saludo muy especial a mi doctor Moi y a mi doctor Ponce de León, que son los que me operaron y aquí andamos”.

Tras la confesión que impactó a sus seguidores, Eduin Caz reveló que, luego de la operación, y el seguimiento médico, se encuentra sano, sin rastros de cáncer.

“Pero me acabo de hacer un estudio y ando al tiro… Vencimos el cáncer. Hay que disfrutar y creo que esta noche es una noche muy especial”.

¿Qué es el esófago de Barret, diagnosticado a Eduin Caz?

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, sitio especializado en medicina, el esófago de Barret “es una afección en la que el revestimiento plano y rosado del esófago que conecta la boca con el estómago se daña por el reflujo ácido, lo que hace que el revestimiento se engrose y se vuelva rojo… el esófago de Barrett se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago”.