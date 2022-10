“Estoy en recuperación”: Eduin Caz cancela conciertos por problemas de salud

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, alarmó a sus seguidores al anunciar la cancelación de algunos de sus conciertos por problemas de salud. A través de sus historias de Instagram, el cantante dijo, sin dar mayores detalles, que una molestia en la rodilla le impediría presentarse en el escenario.

El anuncio hecho por el intérprete de temas como “El tóxico” y “En tu perra vida”, entre otros, lo acompañó con un video en donde se le ve hacer ciertos ejercicios. Y pidió a sus fans no enojarse con él.

Ésta no es la primera vez que el famoso, captado tirado en el escenario, supuestamente, alcoholizado, alarma a sus seguidores por cuestiones de salud, pues hace unas semanas fue ingresado de urgencias a un hospital.

En aquella ocasión, el espléndido famoso, que sorprendió a su hermana con un carro, dio detalles sobre la causa que lo llevó a ser atendido de urgencias en un nosocomio.

En un video que publicó en Instagram, el cantante comentó que todo parecía indicar que su salud se vio afectada por su consumo de alcohol.

“Tomé mucho, porque estaba molesto, enojado, no me podía concentrar, me puse borrachisísisimo… Me pegó un dolor, una acidez… era un dolor como en el corazón y en la espalda. Me caí, me derrumbé, sentí caliente todo el cuerpo, como si me prendieran fuego. Ya no aguanté y me desvanecí, llegó la ambulancia y me llevaron a un hospital”.

Eduin Caz