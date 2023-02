El cantante de regional mexicano Eduin Caz confirmó que se separó de su esposa Daisy Anahy. La confirmación viene tras la dedicación que dio el vocalista de Grupo Firme durante la entrega de los Premios los Nuestro 2023.

Durante el agradecimiento en el evento realizado el pasado jueves 23 de febrero, Eduin Caz se dirigió a Daisy Anahy como su “exesposa”, palabras que ya señalaban una ruptura de la pareja después de varios años de matrimonio.

#EduinCaz anuncia su separación y le agradece todo su apoyo a su ex esposa #Anahy en la noche de #PremioLoNuestro 😱💔

Hecho que confirmó el cantante del tema “Ya supérame”, en un video compartido en sus redes sociales, pero que continuaba esforzándose por recuperar la relación con mujer con quien ya espera su tercer hijo.

“Yo se lo dediqué; yo le dije, siempre te voy a amar chiquita. Qué te puedo decir, me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. A poco no te gustaría que te dedicaran algo chi%$#. Por ejemplo, es tu noche, te ganas seis premios, fuiste el más ganador de la noche. Mi amor, estos son para ti, son por ti, tú fuiste un pilar mío y yo se lo dejé ir, yo ando haciendo mi lucha, me vale ma&%$ la fama, tú crees que tengo necesidad”.

