Edwin Luna responde a las acusaciones de su expareja, Erika Monclova: lo llamo narcisista

A través de redes sociales, Edwin Luna, integrante de la Trakalosa de Monterrey, respondió a las acusaciones de Erika Monclova, exesposa del cantante, quienes tienen un hijo en común llamado Miguel.

Erika Monclova manifestó su enojo en redes sociales, al no poder entrar al debut de su hijo Miguel con La Trakalosa de Monterrey. En su cuenta de Instagram, aparece un video en donde se encuentra ella tras una reja y ve el espectáculo desde lejos, además comentó que no le permitieron acercarse al escenario para ver a su hijo cantar con su padre.

Erika acusó a Edwin Luna de no pagarle pensión por darle la oportunidad de convivir con su hijo. En este contexto, la mujer se molestó por la situación y llamó a Edwin “narcisista” y “manipulador”. En su mensaje recalcó que ella estuvo con él cuando no tenía nada.

Ante los señalamientos, Edwin Luna, decidió responder con un vídeo y capturas de pantalla donde demuestra que no es un mal padre, ya que intenta varias veces estar con su hijo y cumplir sus deseos. Durante el video enseñó fotos donde se ve a su hijo mayor conviviendo con sus hermanos, demostrando que tienen una excelente relación. Edwin comentó que él y su hijo disfrutan mucho estar juntos, lamenta la situación y espera volver a estar con su hijo mayor.

“Lo más divertido de tener a todos mis hijos es que nos reímos, corremos, y me platican tantas cosas que se sorprenderían… Algunas fotos las tenía guardadas y solo sonreía cuando me decían que no valgo madre por qué mis hijos no conviven entre ellos, pero entre ellos solo existe el amor. No quieran vivir su vida en base a redes sociales, comúnmente la realidad es totalmente distinta. Los amo …”.

Edwin Luna