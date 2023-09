¿Su vida corría peligro? Edwin Luna baja del escenario por presencia de personas armadas durante un concierto en EU

La vida de Edwin Luna corría peligro durante un concierto en EU. Foto: Cuartoscuro

Edwin Luna, de la Trakalosa de Monterrey, vivió un momento de pánico al bajar del escenario durante un concierto en Estados Unidos debido a que, al parecer, su vida corría peligro.

¿Por qué Edwin Luna bajó del escenario en un concierto en EU?

En un reciente concierto realizado en Washington, Estados Unidos, Edwin Luna tuvo que salir del escenario luego de reportarse la presencia de personas armadas en el lugar.

Un video compartido en X muestra el momento de la presentación del intérprete de “Broche de oro”, misma en la que se vivía un ambiente lleno de energía.

Sin embargo, mientras deleitaba al público presente, el cantante fue interceptado por el personal de seguridad del lugar, quienes le pidieron abandonar el escenario.

Según la información, Edwin Luna tuvo que finalizar su presentación debido a la presencia de personas armadas dentro del recinto, por lo que su integridad corría peligro.

El cantante, quien lucía desconcertado por no saber lo que estaba pasando, antes de bajar, pidió disculpas al público y dijo que ofrecería más detalles sobre lo sucedido.

Incluso, aunque no se trató de algún atentado, un productor del evento dijo que no se podía poner en riesgo la vida del ex de Alma Cero, por lo que tuvieron que poner fin a su show.

“Fue una situación muy tensa y preocupante. La seguridad es nuestra prioridad y no podíamos arriesgar la vida de Edwin y de las personas que estaban presentes en el concierto”, expresó uno de los organizadores.

¿Qué dijo Edwin Luna tras salir del escenario en un concierto en EU?

Más tarde, el cantante, quien fue señalado de narcisista por una expareja, utilizó su cuenta de TikTok para hablar sobre lo sucedido, asegurando que sí hubo personas armadas en el lugar.

“Ayer estuve en Everett, Washington, en un jaripeo con más de 2 mil personas, subí al escenario a las 8:30 y la idea era terminar a las 10:30, pero a las 9:30 llegó el Sheriff y la seguridad subió al escenario para sacarme cubierto porque habían identificado gente armada dentro del lugar”, señaló Edwin Luna.

Sin embargo, dijo que se encontraba bien a pesar de lo sucedido, ya que momentos antes todo estaba en completo orden y en total calma.

“Momentos antes todo era perfecto. Gracias a Dios que estamos bien”, detalló Edwin Luna, quien es el vocalista de la Trakalosa de Monterrey.