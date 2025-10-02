GENERANDO AUDIO...

¿Una respuesta de Donald Trump a Bad Bunny por el Super Bowl? | Fotos: Reuters-AFP

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos estarán presentes en el show del medio tiempo de Super Bowl 2026 donde actuará Bad Bunny. Corey Lewandowski, quien se desempeña como asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó la medida este miércoles 1 de octubre.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos. Esa es una situación muy real”. Corey Lewandowski

Habrá agentes de ICE en el medio tiempo del Super Bowl donde estará Bad Bunny

Lewandowski le dijo al podcast derechista Benny Johnson que no hay un lugar en Estados Unidos que proporcione un refugio seguro a las personas que se encuentran ilegalmente y no lo será el Super Bowl.

“Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los mandaremos a un centro de detención y los deportaremos. Así que tengan en cuenta que esa es una situación muy real bajo esta Administración“, dijo el asesor del Departamento de Seguridad Nacional

La decisión de la NFL de tener a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl de 2026 ha generado el rechazo por parte del gobierno de Donald Trump y sus simpatizantes.

Varios sectores acusan a la NFL de confirmar a un artista que no canta en inglés, que es anti Trump y que no refleja los valores de los estadounidenses.

Además, Lewandowski considera una mala decisión elegir a Bad Bunny para ser cabeza de cartel del evento: “Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”.

¿El reguetonero es anti Trump?

Durante la campaña electoral de 2024, Bad Bunny mostró su apoyo a Kamala Harris cuando publicó un video donde la candidata acusaba a Trump de haber abandonado a Puerto Rico e intentado bloquear la ayuda luego de los huracanes que azotaron la isla en 2017 y 2018, como lo menciona la BBC.

Puerto Rico recibió una residencia de Bad Bunny, que se agregó como parte de una gira mundial en la que México forma parte; sin embargo, el puertorriqueño no incluyó a Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño destacó que todas sus presentaciones anteriores en Estados Unidos fueron un éxito, pero reveló que excluyó al país de su última gira mundial por “temor” a redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los recintos.

“Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, declaró Bad Bunny en entrevista con la revista i-D.

Una voz idéntica a la del presidente Donald Trump interrumpe la canción “NUEVAYoL” en el videoclip de Bad Bunny que lanzó el pasado 4 de julio.

“Cometí un error. Me quiero disculpar con los inmigrantes en Estados Unidos” se le escucha decir a través de una radio, probablemente en referencia a las políticas recientes contra la inmigración del mandatario estadounidense.

“Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes”, agrega la voz (recreada) de Trump.

La simbólica escena hace parte del video oficial de la canción “NUEVAYoL” que lanzó el artista puertorriqueño el pasado Día de la Independencia de EE.UU.