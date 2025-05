GENERANDO AUDIO...

Eiza González presume a su novio y lo enamorada que está. Foto: AFP

Eiza González confirmó su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el cual se refirió a él como “el hombre de mis sueños”. El mensaje fue publicado con motivo del cumpleaños número 34 del deportista, quien actualmente ocupa el lugar número 15 del ranking ATP.

Eiza González confirma romance con Grigor Dimitrov en Instagram

En la publicación, Eiza González expresó:

“Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. Grigor Dimitrov eres único. Eres, sin duda, mi persona favorita en el mundo, y no puedo creer lo afortunada que soy de haberte encontrado. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible”

La actriz compartió varias fotografías junto a Grigor Dimitrov, en las cuales ambos aparecen vestidos de gala con la Costa Azul francesa como fondo. Estas imágenes se tomaron durante su reciente aparición en el Festival de Cannes, específicamente en la gala Women in Cinema, donde la pareja se mostró públicamente por primera vez.

Publicación de Eiza González sobre su noviazgo

El mensaje que Eiza González publicó en Instagram también incluye una segunda declaración, en la que reafirma su afecto por el tenista búlgaro:

“El hombre más amable y considerado. Admiro cada centímetro del humano que eres y en el que te estás convirtiendo. No puedo esperar para celebrar muchos, muchos más para siempre contigo. Te amo, G”

Esta confirmación oficial fue acompañada por comentarios de celebridades como Angelique Boyer, Camila Sodi, Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes felicitaron a la actriz por esta nueva etapa en su vida amorosa. Los seguidores de la actriz también reaccionaron:

“Qué alegría saberte así de feliz”, Angelique Boyer

“Viva el amor”, Camila Sodi

“Amoooo”, Aislinn Derbez

“Mereces toda la felicidad del mundo”, Alessandra Rosaldo

“A Eiza González se le reza”

“El amor te hace ver feliz”

Así comenzaron los rumores sobre la relación

Los rumores sobre el noviazgo entre Eiza González y Grigor Dimitrov surgieron semanas antes de su aparición en Cannes. Ambos fueron captados por fotógrafos en el Abierto de Madrid, paseando tomados de la mano por las calles de la capital española, lo que generó especulaciones que finalmente se confirmaron con el mensaje de la actriz en redes sociales.

¿Quién es Grigor Dimitrov, la pareja de Eiza González?

Grigor Dimitrov, nacido el 16 de mayo de 1991 en Jaskovo, Bulgaria, es uno de los tenistas más destacados de su generación. A los cinco años comenzó su carrera deportiva y ha participado en los torneos más importantes del circuito profesional.

Entre sus logros se encuentra el título del Masters de Cincinnati y su desempeño como semifinalista en Grand Slam: Wimbledon 2014, Abierto de Australia 2017 y el Abierto de Estados Unidos 2019.

Actualmente ocupa el lugar número 15 en el ranking ATP, consolidándose como uno de los jugadores más competitivos del circuito.

