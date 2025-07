Eiza González, entre las personas más bellas de 2025, según People 

GENERANDO AUDIO...

Eiza Gonzalez considerada entre las más bellas de 2025. Foto: AFP

La actriz mexicana Eiza González sigue cosechando éxitos tanto en su carrera profesional como en el plano personal; fue reconocida por la revista People como una de “Los 50 más bellos”, una distinción que celebra no solo la belleza física, sino también el carisma, la autenticidad y el impacto cultural de las celebridades latinas.

Con 35 años, Eiza se ha convertido en una de las figuras mexicanas más consolidadas en Hollywood.

En la edición especial de la revista, la también productora compartió reflexiones sobre su carrera, sus raíces y el orgullo que siente por representar a su país en una industria tan competitiva.

“Creo que mis raíces se hacen notar mediante mi deseo firme y disposición a hacer todo lo que pueda para lograr lo que me propongo”, subraya. “La comunidad latina es modesta y muy trabajadora. Es algo difícil de describir, pero esa mentalidad de buscarla es algo que siento viene de mis antepasados y mi historia”, cuenta.

Su nombre aparece junto al de otras figuras destacadas como Becky G, J Balvin, Karol G, Diego Luna, Kate del Castillo, Diego Boneta, entre otros.

Un gran año profesional

La elección de Eiza como una de las más bellas llega en un momento clave de su trayectoria, en los últimos meses ha estrenado y filmado importantes producciones internacionales.

Entre ellas se encuentran Fountain of Youth, película dirigida por Guy Ritchie que marca su cuarta colaboración con el cineasta británico; así como su participación en The Ministry of Ungentlemanly Warfare, La Máquina (junto a Gael García Bernal y Diego Luna) y la ambiciosa serie de ciencia ficción 3 Body Problem en Netflix, que ha sido aclamada por la crítica.

Estos proyectos no solo reafirman su talento actoral, sino también su capacidad para adaptarse a distintos géneros y formatos, desde el drama hasta la acción y la ciencia ficción.

Belleza, estilo y autenticidad

Además de su trabajo en pantalla, Eiza se ha consolidado como un ícono de la moda y el estilo.

En los Golden Globes 2025 fue una de las celebridades más comentadas al desfilar por la alfombra roja con un elegante vestido dorado firmado por Gucci, que evocaba el glamour del Hollywood clásico.

Su look fue complementado con ondas retro, maquillaje impecable y joyería de David Yurman.

También ha brillado en otras alfombras como la Serpentine Summer Party, donde apostó por un diseño dramático de Harris Reed, confirmando su estatus como una de las mujeres mejor vestidas del año.

Un momento personal lleno de amor

En lo personal, Eiza también se encuentra en una etapa de plenitud, su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov ha captado la atención del público, especialmente por las muestras de cariño que ambos comparten en redes sociales.

En una reciente publicación, la actriz le dedicó un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños”, dejando ver el profundo vínculo que los une.

Reconocimiento merecido

El reconocimiento de People en Español como una de las personas más bellas de 2025 no hace más que confirmar lo que su trayectoria ha demostrado, Eiza González es mucho más que una cara bonita.

Con talento, perseverancia y una fuerte identidad, ha logrado abrirse camino en la industria internacional sin renunciar a sus raíces mexicanas.