Eiza González continúa consolidando su lugar en Hollywood con proyectos cada vez más ambiciosos, y su participación en la película”La fuente de la juventud”, al lado de Natalie Portman y John Krasinski es prueba de ello.

La película, dirigida por el cineasta británico Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes) y escrita por James Vanderbilt (Zodiac, Scream), se estrena este 23 de mayo en Apple TV+ y pretende atrapar al público con una trama cargada de misterio, acción y reflexiones existenciales.

La cinta narra la historia de dos hermanos distanciados, interpretados por Portman y Krasinski, que se ven obligados a colaborar en una misión épica: encontrar la mítica Fuente de la Juventud.

Su viaje los llevará a recorrer algunos de los lugares más remotos y exóticos del planeta, en una búsqueda que pondrá a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también sus creencias sobre la vida, la muerte y el destino.

En entrevista para UnoTV, Eiza González compartió lo que significó para ella trabajar en “La fuente de la juventud”, no solo por su ambiciosa propuesta narrativa, sino también por la oportunidad de colaborar con actores que desde niña admiraba profundamente.

“A veces dicen ‘nunca conozcas a tus ídolos’, pero Natalie [Portman] superó cualquier expectativa . No solo es increíblemente talentosa, también es amable, divertida, buena compañera y madre . Me siento muy agradecida por haber trabajado con ella, y con todo el elenco en general”, expresó González.

La filmación llevó al equipo a recorrer distintos puntos del mundo, desde el desierto de Egipto hasta bibliotecas históricas en Europa, lo que añadió un valor simbólico y estético a la producción.

“No es lo mismo actuar frente a una pantalla verde que estar literalmente dando maromas frente a las pirámides”, comentó la actriz mexicana entre risas. “Tiene sus retos, claro, porque estábamos bajo el sol en condiciones difíciles, pero eso también aporta mucho más realismo a cada escena”.

Uno de los temas centrales de la película es la tentación de alcanzar la juventud eterna, una idea que ha cautivado a la humanidad por siglos. Sin embargo, para Eiza González, el verdadero valor está en la vida tal cual es, con sus altibajos y aprendizajes.

“La juventud es lo de menos. Lo más importante es estar vivo, poder respirar, aprender de los errores. Cada experiencia que he vivido me ha dado profundidad como actriz y como persona. Ser joven otra vez no me interesaría en lo absoluto”, confesó.