Eiza González reacciona con sorpresa al ver un video de su pasado

GENERANDO AUDIO...

Eiza González se sorprendió al ver un video de su juventud. Foto: AFP

La actriz mexicana Eiza González se sorprendió al ver un video de su juventud cuando era cantante durante una entrevista en el programa estadounidense “Jenna & Friends”, de NBC.

Eiza González acudió al programa televisivo para hablar de sus nuevos proyectos, en especial de la película “Ash”, las conductoras del programa le mostraron un video de sus inicios en la televisión, lo que provocó una singular reacción en la artista.

González, quien inició su carrera siendo adolescente en la telenovela “Lola, érase una vez”, ha pasado por una notable transformación física a lo largo de los años. Al ver las imágenes, se llevó las manos a los ojos y, entre risas nerviosas, comentó: “Oh, Dios”. Además, hizo referencia a su look de aquella época: “Era como rubia teñida; no sé quién me dijo [usar ese look]”.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de retomar su carrera musical, Eiza confesó que la música fue su primer amor. “Empecé a cantar cuando tenía ocho años”, recordó, explicando que en su juventud combinaba la grabación de telenovelas con extensas jornadas en la música, llegando a trabajar hasta 16 horas diarias.

“Ash”, la siguiente película de Eiza González

Durante la entrevista, la mexicana también habló sobre su próximo filme de ciencia ficción titulado “Ash” y sobre el rodaje de otra película en Nueva Zelanda. Además, dedicó unas emotivas palabras a su madre, Glenda Reyna, a quien considera un pilar fundamental en su vida y carrera.

“Últimamente han sido tiempos difíciles. Estoy triste porque [mi madre] que siempre ha podido viajar conmigo [en esta ocasión no está]. Por eso la admiro tanto; su espíritu es como ‘estoy aquí'”, mencionó con evidente nostalgia.