Eiza González revela que ahora es más selectiva para elegir pareja

Eiza González asegura que está soltera. Foto: AFP

Eiza González, a sus 34 años de edad, aseguró que tiene una nueva visión sobre el amor, las citas y habló de las características que ahora busca en una pareja.

La actriz mexicana fue invitada al programa ‘The Drew Barrymore Show’ y ahí habló sobre su nueva visión del amor, la cual ha cambiado abruptamente en los últimos años. También aprovechó para desmentir los rumores de su supuesto romance con el modelo Guy Binns.

Eiza González se ha vuelto más selectiva

González contó, que antes era mucho más impulsiva en sus relaciones y que incluso solía decirle a su mamá: ‘Lo amo. Me voy a casar con él’, como si no lo conociera hace tan solo una semana”.

“Mis amigos bromeaban sobre mí todo el tiempo ‘oh, es la princesa de Disney, ahí viene’, porque a mí me gustaba ser romántica empedernida. Estoy enamorada del concepto del amor y verdaderamente creo que los tiempos también han cambiado para las mujeres”, agregó.

La protagonista de la serie “El problema de los 3 cuerpos” también recalcó, que en este momento de su vida ya le da importancia al elegir una pareja adecuada y de cómo debe de ser.

“Es una lista de citas no negociables, citas conscientes. Yo lo llamo “citas conscientes activamente”, que significan: ‘bueno, si voy a tener hijos de la manera que tú tienes, ¿quién será este compañero que estoy buscando? Necesito a alguien que sepa cómo comunicarme, cómo me gusta hablar las cosas, y no se trata solamente de amor”, declaró Eiza.

No existe compromiso en la mayoría de los actores

Antes de haber asistido al programa de la actriz Drew Barrimore, Eiza González declaró a una revista que regularmente los actores ponen su carrera en primer lugar y que probablemente “nunca darán un paso atrás” por ella.

“Tienes hijos… y a este actor le pagan 20 millones de dólares, y tú recibes 2 millones de dólares… Él me dirá: ‘Bueno, puedes ir a hacer esa película”, manifestó la artista dejando entrever que ya no sería libre para realizar los proyectos en los que ella desee colaborar.

La actriz mexicana también reveló, que para salir con un hombre ahora tiene una lista de “cosas no negociables”. “Cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo. Y cuanto mayor me hago, es más difícil para mí porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias”, declaró.