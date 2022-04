Eiza González tiene aterrorizada a la señora que trabaja en su casa

Eiza González sigue en la promoción de su nueva película “Ambulance”. Foto: Instagram

Eiza González reveló que la señora que trabaja en su casa está aterrorizada con los “recuerditos” que tiene de sus películas.

Tal como lo contó en el programa de Jimmy Kimmel, donde acudió para promocionar su más reciente película “Ambulance”, aseguró que de la mencionada cinta y de la película “I Care A Lot” “guarda” ropa “ensangrentada”.

Ver más

La mexicana recordó la anécdota y aseguró que “un día llegué de trabajar y me la encontré en el vestidor. Me dijo ‘¿Qué hago con esto?’ y me enseñó unos pantalones llenos de sangre. Se había quedado blanca. Y me preguntó si tenía que lavarlos”.

La actriz dijo que se siente muy mal, ya que “Carolina es una mujer encantadora que lleva mucho mucho tiempo trabajando conmigo, y se encuentra trozos de cuerpos repartidos por toda la casa y se aterroriza”.

Además, González no le ha explicado que en realidad es actriz porque le hace mucha gracia imaginar lo que debe pensar de ella: “Esta pobre mujer está aterrada porque probablemente crea que soy una asesina en serie porque no deja de encontrarse ropa manchada de sangre en mi casa”.

Eiza González impacta durante promoción de “Ambulance”

La actriz mexicana están en plena promoción de su más reciente película llamada “Ambulance” donde comparte créditos con el actor Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y es producida por Michael Bay, y ya se puede ver en México.

Tras su paso por diferentes alformbras rojas en Europa, Eiza impactó en Londres cuando se apareció con un vestido en color azul y el cabello rubio platinado, causando sensanción con su nuevo look.

Ver más

González lució con un peinado hacia atrás y un efecto mojado, el cual potenció el glamour de los tonos dorados de sus cabellos, haciendo conjunto con el vestido azul de la marca Burberry y acompañado con joyas Bvlgaria.