Zelda Samson, actriz de 14 años, espera que ‘El amor según Dalva’ ayude a víctimas de abuso

Ella es Zelda Samson, actriz de “El amor según Dalva” – Foto: Tulip Pictures

Zelda Samson es una joven actriz belga que protagonizó “El amor según Dalva” a los 11 años. La cinta de la directora Emmanuelle Nicot habla del incesto y el abuso sexual. A raíz de la película, la protagonista adolescente no sólo conoció estos temas gracias a una conversación con sus padres, sino que la motivó a ayudar a las víctimas de relaciones de control.

Zelda Samson y su compromiso con las víctimas de incesto

La actriz Zelda Samson, que actualmente tiene 14 años, interpretó a Dalva, una adolescente que fue abusada sexualmente por su padre durante toda su infancia. En entrevista con Unotv.com, la actriz reveló que la cinta puede ayudar a las víctimas de incesto a dejar las relaciones de abuso y a romper los tabúes sobre este tema.

“Esto me motivó aún más, sobre todo porque siento que después de ver la película, puede ayudar a la gente a salir de estas relaciones de control, que sepan que hay esperanza y que, al final, todo puede funcionar o puede ir mejor. También creo que es importante romper con tabús porque hay muchos tabús en el mundo y es importante romper con ellos”. Zelda Samson

Asimismo, confesó que llegó a este proyecto gracias al anuncio del casting en laacademia, donde hacía teatro y saxofón. Tras un largo proceso de selección, se quedó con el papel protagónico. “No teníamos esperanza (sus padres y ella), sobre todo porque había más de 5 mil candidaturas y nos sorprendió muchísimo que me hayan elegido”, admitió.

¿De qué trata la película “El amor según Dalva”?

“El amor según Dalva” es una película de 2022 escrita y dirigida por la cineasta belga, Emmanuelle Nicot. La directora reconoce que su más reciente creación es una historia sobre una niña que debe empezar a tomar el control de su vida, superando la “negación” de un hecho traumático por parte de un familiar.

“Aunque Dalva tiene 12 años, se viste, se maquilla y vive como una mujer. Una noche, de repente se la llevan de la casa familiar. Atónita e indignada al principio, luego conoce a Jayden, un trabajador social, y a Samia, una adolescente con mal genio. Una nueva vida parece comenzar para Dalva, la de una niña de su edad”. Sinopsis de “El amor según Dalva”

Zelda Samson interpreta la negación y la defensa a su padre que la directora de 37 años quería plasmar. Se trata de una cinta “coming of ages” que relata el crecimiento de una menor de edad con severos traumas. “Yo quería contar el incesto de manera implícita, la parte sumergida del iceberg, la forma en que su padre la ha transformado”, señaló Nicot.

“El amor según Dalva” muestra la transformación del personaje principal en un centro de acogida. Sin embargo, la vida de la actriz protagonista también cambió a raíz de su aparición en esta cinta que tuvo presencia en la “Semana de la Crítica de Cannes 2021” y en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, entre otros.

¿Cómo cambió esta película a Zelda Samson?

La actriz Zelda Samson confesó que, a raíz de su participación en la cinta de Emmanuelle Nicot, más personas la reconocen en la calle. Aunque no se ha visto abrumada por la fama, pues no todos logran identificarla por este papel.

“De pronto salen conversaciones y recuerdo: ‘ah, sí, estoy en una película’ y tampoco es que me reconozcan en la calle. Creo que han sido como dos o tres personas que se acercan a mí. Me lo han comentado, pero tampoco fue la película más famosa o más conocida.”. Zelda Samson

Asimismo, confesó que le cuesta creer que el público de otros países, como México, la puedan ver en la pantalla grande. Cabe destacar que “El amor según Dalva” tiene previsto su estreno en salas mexicanas el próximo 17 de agosto, dentro de los estrenos para las carteleras mexicanas.

A pesar de la exposición internacional, Zelda Samson admitió que no está segura de querer seguir en la actuación. “Me gusta y es muy lindo, pero es mucho trabajo y es muy cansado. No me veo haciendo esto toda la vida porque hay muchas cosas que quiero hacer. Es como si tuviera una lista de cosas que hacer y salir una película: listo”, mencionó.

Por el momento, cumplió su sueño de aparecer en una película y a partir de ese momento buscará cumplir con otros objetivos personales.