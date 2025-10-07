El Bogueto se deslinda de la muerte de un hombre al interior de una camioneta en Neza

GENERANDO AUDIO...

El Bogueto lamentó la muerte, pero aclaró que no está relacionado.Foto: Cuartoscuro

El Bogueto, reconocido reguetonero mexa, rompió el silencio tras los rumores que lo relacionaban con la muerte de un hombre encontrado al interior de una camioneta en Nezahualcóyotl, Estado de México, hecho ocurrido ayer, 6 de octubre.

Durante la mañana del pasado lunes, diversos medios locales empezaron a difundir una nota donde se mencionaba que un hombre se había quitado la vida dentro de una camioneta tipo Suburban color blanco, la cual estaba vinculada al intérprete de “Yo lo sé”. Junto a estas versiones, se destacó que el padre del artista habría sido el responsable de la muerte del hombre, pues “ambos andaban de borrachos”.

Sin embargo, horas más tarde, el equipo del artista negó rotundamente cualquier relación con el vehículo o con los hechos.

“Carece de sustento”: El Bogueto y su familia se deslindan de muerte de un hombre en camioneta

A través de un comunicado firmado por Abogados CUR y JH Prensa, representantes legales del artista, se aclaró que la camioneta señalada no pertenece a El Bogueto ni a su familia.

“La información que lo vincula con la llamada ‘camioneta del Bogueto’ es incorrecta y carece de sustento”. Abogados CUR

El texto también destaca que el cantante no se encontraba en el lugar del hallazgo y que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

“Solicitamos a los medios verificar la información antes de difundirla y evitar imputaciones que puedan dañar la imagen de Bogueto”.

“No volveré a hablar de ello”: El Bogueto pide respeto y pone fin al tema

En sus historias de Instagram, el artista expresó su molestia por el uso de su nombre en medio de una tragedia y pidió respeto hacia la víctima, a quien aseguró conocer.

“Están lucrando con mi nombre con una tragedia. Yo pido respeto para la persona, ya que es mi conocido y no desearía que nadie pasara por eso”. El Bogueto, reguetonero.

Finalmente, afirmó que no volverá a tocar el tema públicamente, al señalar que las autoridades “ya realizaron sus investigaciones correspondientes… mi familiar no está relacionado” y que quienes conocen la verdad “la saben”.

