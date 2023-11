El cáncer de Shannen Doherty avanzó a los huesos, “no me quiero morir”

Shannen Doherty reveló que su cáncer ha avanzado. Foto: AFP

La actriz Shannen Doherty, conocida por sus icónicos papeles en “Beverly Hills 90210” y “Hechiceras” reveló que el cáncer que padece ha avanzado a una fase cuatro, extendiéndose ahora a sus huesos y dijo que teme morir.

El cáncer de mama, diagnosticado en febrero de 2020 y que había entrado en remisión en 2017, ha avanzado a una fase cuatro, extendiéndose ahora a sus huesos.

En la conversación, Shannen Doherty, de 52 años, expresó sus temores y reflexiones sobre la enfermedad que enfrenta. “No me quiero morir”, afirmó la actriz, quien ya había compartido en junio que el cáncer se había propagado a su cerebro. La lucha constante contra esta enfermedad la lleva a cuestionar el propósito de su experiencia y a destacar la necesidad urgente de encontrar una cura.

La actriz, a pesar de su situación de salud, sigue siendo una defensora incansable en la concientización y recaudación de fondos para la investigación del cáncer. Subraya la importancia de cambiar la percepción común sobre los enfermos de cáncer, desafiando estereotipos y demostrando que la enfermedad no la ha detenido en su deseo de trabajar y vivir plenamente.

El cáncer no detiene a Shannen Doherty

La actriz compartió que, a pesar de las adversidades, tiene proyectos en marcha, incluido el próximo lanzamiento de su propio podcast, “Let’s Be Clear with Shannen Doherty”, programado para el 6 de diciembre en iHeartRadio. En este espacio, planea abordar no solo su salud sino también su carrera en Hollywood y sus relaciones personales, invitando a excompañeros, amigos, familia y directores destacados.

Doherty, que ha estado casada con el fotógrafo Kurt Iswarienko durante 11 años, recientemente solicitó el divorcio en abril, y su representante sugirió que la infidelidad fue el motivo detrás de esta decisión. A pesar de los desafíos personales, la actriz que dio vida a Brenda Walsh en “Beverly Hills 90210” se mantiene resiliente y enfocada en sus proyectos.

Desde su primer diagnóstico en 2015, Shannen Doherty ha enfrentado una serie de tratamientos, incluida una mastectomía, quimioterapia y radioterapia. A pesar de las recaídas, su determinación y actitud frente a la adversidad continúan inspirando a muchos.

La actriz se sometió a una cirugía a principios de este año para extirpar un tumor en su cerebro, revelando que este difícil proceso la conecta con una fe profunda que guía su día a día.