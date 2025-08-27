El cantante Arley Pérez rompe el silencio sobre el ataque a su casa en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

El cantante Arley Pérez confirmó el ataque a su vivienda. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Hace un par de días se reportó un ataque armado en contra de una propiedad del músico Arley Pérez, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El cantante de regional mexicano rompió el silencio anoche sobre este ataque y aseguró que fue un acto vandálico que no tiene relación con el crimen organizado.

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán, Sinaloa

Medios locales informaron que la noche del pasado lunes, sujetos armados dispararon contra la fachada de una vivienda que pertenece a Arley Pérez, ubicada en la colonia Amistad, en Culiacán.

Los reportes mencionan que el cantante lleva varios años sin vivir en la capital de Sinaloa y la casa se encuentra abandonada, por lo que no hubo personas lesionadas.

Ayer por la noche, Arley Pérez habló públicamente sobre el ataque armado contra su vivienda en Culiacán. Mediante una “historia” de Instagram, declaró que se trató de un acto de vandalismo por parte de dos sujetos en motocicleta, que realizaron seis disparos y aventaron una bomba molotov.

También confirmó la versión de que la casa lleva varios años abandonada, y en realidad se trata de una vivienda de su mamá.

“La casa tiene 8 años deshabitada y de inmediato las autoridades hicieron presencia”, publicó el músico.

Por último, descartó que la agresión esté vinculada con algún grupo del crimen organizado y reiteró que se trata de un acto vandálico.

“Ustedes saben el poder que tienen los grupos de delincuencia organizada en nuestra ciudad. Si hubiera sido alguna facción lo hacen a gran escala, tumban la casa si quieren. Este fue un acto de vandalismo”, finalizó.

