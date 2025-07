El Capi Pérez busca su segundo hijo: “Nos salen bien ‘monitos’”

GENERANDO AUDIO...

El Capi Pérez tiene 38 años. Foto: AFP

Han pasado ocho meses desde del nacimiento de su primer hijo, Vicente, y el comediante Capi Pérez ya piensa en agrandar la familia.

El mexicano reveló a UnoTV, que la llegada de su hijo le dio un nuevo propósito: “Ya me imaginaba retirado en algún momento y ahora voy a chambear hasta que me dé el cuerpo, para que nunca le falte nada”.

El conductor confesó que la paternidad le cambió la vida por completo, tanto en lo personal como en lo profesional: “Cada decisión que tomo ahora está enfocada en cuidar este bebé”, dijo El Capi.

Vicente nació el 1 de octubre de 2024, fruto de su relación con Itzel Barro, y desde entonces, el comediante no ha dejado de compartir con orgullo su nueva etapa como papá.

“Sí me gustaría reproducirme más… quién sabe, quizá ya este año”, comentó entre risas. “Nos salen bien ‘monitos’”, añadió con orgullo.

Un amor con humor: así es la relación de Capi Pérez con Itzel Barro

Más allá de los reflectores y los escenarios, el ahora actor tiene una relación sólida y divertida con su esposa, la enfermera Itzel Barro.

El Capi aseguró que Itzel tiene un humor más ácido que el suyo: “Ella es el doble de llevada que yo… tenemos un humor negro, pesado. A veces nos decimos cosas que diríamos: ‘Qué bueno que nadie está grabando esto’”.

Esa complicidad ha sido clave no solo para sobrellevar su vida en pareja, sino también para formar una familia donde la risa y el apoyo mutuo son el pilar principal: “Intento pasarme de lanza en la casa y me ponen un límite inmediato, pero eso también está bien”, dijo entre carcajadas.

Nunca imaginó lo que le ha pasado

Con su estilo irreverente y cercano, El Capi ha logrado abrirse camino en una industria donde, como él declaró, “los moldes ya estaban muy marcados”. Lejos del típico galán, su autenticidad lo ha llevado a conectar con el público y las marcas.

Aunque hoy es uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana, Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como El Capi Pérez, no siempre imaginó que su carrera en los medios lo llevaría tan lejos.

“Empecé en esto como un trabajo normal, después le agarré la pasión por hacer reír, pero nunca pensé que mi cara estaría adornando la ciudad en espectaculares de campañas publicitarias”, añadió.

¿Quién es el Capi Pérez?

Nació el 20 de diciembre de 1986, en Aguascalientes, México. Inició su carrera en Azteca Aguascalientes, donde conducía un programa grupero.

Posteriormente fue trasladado a Azteca Jalisco, donde fue invitado a la cobertura de los Juegos Panamericanos y ahí los productores del programa “Venga la Alegría” lo invitaron a formar parte del mismo.

Ganó fama con su segmento conocido como “La Resolana”, que posteriormente se convirtió en un show oficial de la programación. El Capi ha extendido su carrera dentro del entretenimiento matutino a la pantalla grande y en el 2020 debutó como actor en la película de comedia “Veinteañera, Soltera y Fantástica”.

Capi Pérez ganó la quinta temporada de “LOL: Last One Laughing México” en TikTok. La temporada se estrenó en diciembre de 2022 en Amazon Prime Video. En esta temporada, logró la victoria después de dos temporadas anteriores donde no había logrado llegar a la final.