El cine de culto del director polaco Andrzej Zulawski en 6 películas

El 29 de agosto se estrenó una copia restaurada de “Posesión” (1981), del cineasta polaco Andrzej Zulawski, en la Cineteca Nacional y algunas salas seleccionadas. Con motivo del evento, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña presentó para Noticias en Claro un recorrido por la filmografía más relevante de Zulawski, miembro de la destacada generación de cineastas polacos junto a Roman Polanski, Krzysztof Kieślowski y Krzysztof Zanussi. Su obra combina locura, pasión y tensiones sociales, marcada por la censura y los desafíos de la vida bajo el comunismo.

La filmografía de Andrey Andrzej Zulawski en 6 películas:

“La tercera parte de la noche” (1969)

Debut del cineasta, inspirado en relatos de su padre. Ambientada en la ocupación nazi, muestra experimentos con piojos que transmitían tifus y aborda lealtades y locura en tiempos extremos. Su crudeza molestó a las autoridades polacas.

“Lo que importa es amar” (1975)

Romy Schneider interpreta a una actriz de cine para adultos que se relaciona trágicamente con un fotógrafo. La película explora la fragilidad emocional y cómo la locura se va apoderando de los personajes.

“Posesión” (1981)

Creada en un periodo personal difícil del director, muestra a un matrimonio en Berlín Occidental que se desintegra cuando la esposa desarrolla un monstruo con el cual satisface sus necesidades sexuales. La película combina terror psicológico y política internacional con actuaciones impactantes, incluyendo a Isabelle Adjani.

“La mujer pública” (1984)

Relata la crueldad que sufre una actriz a manos de un director de cine dentro del cine. Una obra polémica que obligó a la actriz principal a retirarse temporalmente, y que consolidó el reconocimiento internacional de Zulawski.

“El globo de cristal” (1987)

Película de ciencia ficción épica basada en historias de su tío, donde la conquista de un planeta por terrícolas se transforma en locura y brutalidad generacional. Parte de la película se reconstruyó tras la destrucción del negativo original.

“Cosmos” (2015)

Su última obra muestra a dos jóvenes fascinados por la literatura gótica que enfrentan la locura y sus propios miedos en una casa de descanso. Fue su retiro definitivo antes de fallecer en 2016.

Valdés Peña recordó que todas las películas mencionadas están disponibles en distintos formatos y plataformas, y representan una invitación a explorar la intensidad, el horror y la locura que caracterizan la obra de Andrzej Zulawski, uno de los cineastas más inquietantes del cine polaco contemporáneo.