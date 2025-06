“El Costeño” acusa a su exprometida de robo y teme por su vida

GENERANDO AUDIO...

“El Costeño” solo pide que se haga justicia. Foto: Cuartoscuro

El comediante Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, denunció que teme por su seguridad tras acusar públicamente a su exprometida de haberle robado. La información fue confirmada durante una entrevista, donde el humorista reveló que ya presentó una denuncia formal ante las autoridades.

El artista relató que el incidente ocurrió en su casa, donde su expareja habría sustraído relojes, documentos y una fuerte cantidad de dinero. Además, señaló que la mujer ahora lo amenaza, situación que lo tiene viviendo con miedo.

¿Qué pasó entre El Costeño y su exprometida?

Durante el programa “De Primera Mano”, Javier Carranza confesó que, tras terminar su relación, su exprometida regresó a su casa para recoger sus cosas, momento que aprovechó, según él, para llevarse también objetos de valor sin su consentimiento.

“Fui robado, y tengo que decirlo con todas sus letras”, declaró el comediante, visiblemente molesto y afectado por la situación.

Según su testimonio, además de las pertenencias sustraídas, la mujer le ha hecho llegar mensajes intimidantes, lo que lo llevó a temer por su vida. Aclaró que ya tomó acciones legales y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

El comediante rompió el silencio

Aunque no reveló el nombre de su exprometida, “El Costeño” fue claro al decir que la relación terminó de forma tormentosa. “Estoy decepcionado, no sólo porque me robó, sino porque pensé que la persona con la que iba a compartir mi vida era otra”, confesó.

El humorista también reveló que esta situación lo ha afectado emocionalmente, pues nunca imaginó vivir un episodio así con alguien a quien consideraba parte fundamental de su vida.

¿Qué ha dicho la otra parte?

Hasta ahora, la mujer señalada no ha respondido públicamente a las acusaciones. Sin embargo, el caso ya está en manos de las autoridades, por lo que se espera que haya una resolución legal próximamente.

Por su parte, Javier Carranza hizo un llamado a no quedarse callado ante situaciones de abuso o violencia, sin importar el género. “Así como se denuncia cuando un hombre abusa, también debe denunciarse cuando se abusa de un hombre”, concluyó.

¿Quién es Javier Carranza ‘El Costeño’?

“El Costeño” es un comediante originario de Acapulco que ha ganado fama por su estilo humorístico basado en la vida cotidiana. Ha participado en programas de televisión como “Guerra de chistes” y “La hora pico”, y es reconocido por su manera sencilla y directa de hacer reír.

A lo largo de su carrera ha mantenido una imagen limpia y alejada de escándalos, por lo que esta denuncia ha causado sorpresa entre sus seguidores.