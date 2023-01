“Me negaron la entrada”: ¿quién es el “Costeño”, comediante que denunció discriminación en Acapulco?

Javier Carranza, mejor conocido como el “Costeño”, denunció haber sido víctima de discriminación en un hotel de Acapulco, Guerrero. A través de sus redes sociales, el comediante explicó la situación y llamó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a atender su caso. Pero ¿quién es el Javier Carranza, el “Costeño”? Unotv.com te lo dice.

Javier Carranza, el “Costeño”, es uno de los comediantes que han destacado en nuestro país por su peculiar personaje que roba risas a sus seguidores. El famoso es originario de Acapulco, Guerrero, puerto en donde sufrió discriminación, según explicó el cómico.

De una familia que presentó algunos problemas económicos, el “Costeño” se interesó por la comedia desde muy joven y sus primeros acercamientos a ella fue gracias a su padre, quien se desenvolvía como ventrílocuo para apoyarse en gastos.

Fue gracias a un programa de televisión que el “Costeño” comenzó a gozar de fama y reconocimiento en el mundo de la comedia junto a grandes exponentes del arte de hacer reír a la gente.

El famoso, incluso se ha dejado ver junto a celebridades como Luis Miguel, el “Sol”, durante una de las apariciones que tuvo el cantante en restaurantes del puerto de Acapulco.

Luego de su paso por varios programas de comedia, el “Costeño” se mantiene activo en espectáculos privados, así como invitado en importantes emisiones de televisión en donde es bien recibido por conductores y público.

De acuerdo con lo relatado por Javier Carranza, empleados del restaurante de un hotel en Acapulco, le negaron la entrada a las instalaciones, argumentando no contar con el servicio.

“Yo siempre había entrado a desayunar aquí a este hotel, al Dreams que antes fue Hyatt Regency, pero no nos dejaron entrar, hoy me negaron la entrada para el restaurante y que si no estoy hospedado aquí no puedo comer aquí… Profeco ahí te encargo. Paisanos, amigos propios, extraños, estoy en el Dream”,

Javier Carranza, el “Costeño”