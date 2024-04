“El Costeño” relata la desesperación que vivió tras accidente: “había mucho humo y lesionados”

“El Costeño” vivió un fuerte accidente de coche en marzo 2024. Foto: Gettyimages.

El pasado 17 de marzo, “El Costeño” (Javier Carranza Gazca), tuvo un accidente automovilístico en la carretera federal México-Tampico, cuando el chofer perdió el control del vehículo en el que viajaba junto con otras dos personas y cayeron a un barranco. El comediante recuerda con mucho dolor ese momento que vivieron.

“Me espanté mucho, no solamente por mí, sino por mi equipo de trabajo, porque nunca me había pasado eso, ver sufrir tanto a mis cantantes, a mis compañeros, la gente que trabaja conmigo, fue muy doloroso, la impotencia tan dura de verlos sufrir y no poder hacer nada”, dijo Javier Carranza Gazca.

“El Costeño” compartió, que tras caer al barranco, estuvieron atrapados dentro del coche, pues las puertas se bloquearon: “ese fue el momento más angustiante para mí, empezó a salir humo del motor, la camioneta se empezó a llenar de humo y no podíamos salir porque las puertas se bloquearon”.

Por fortuna, el chofer, el comediante y sus otros dos compañeros pudieron salir del vehículo por la puerta del conductor.

“Los asientos se hicieron acordeón, todos estaban lastimados de los pies, no podían caminar y eso dificultó la situación”. ·El Costeño”

Horas antes del incidente vial, él publicó que se encontraba en Huejutla, Hidalgo. El actor había acudido a una presentación en la feria del municipio de Atlapexco con Edson Zúñiga ‘Norteño’, quien decidió quedarse, mientras que él tuvo que viajar de regreso por compromisos.

Todavía sufre secuelas del accidente

Después de haber sido atendido en un hospital en la Sierra de Hidalgo, “El Costeño” acudió a un médico en la CDMX quien le aseguró que no necesitaría usar collarín ni realizar terapia. Ahora sigue con dolor y problemas para moverlo.

“Se perdió por completo el vehículo y la gente dice que eso no importa porque se repone, pero yo no sé cómo lo voy a reponer, me costó bastante trabajo tener esa camioneta”, añadió el también actor.

¿Cómo fue el accidente de “El Costeño”?

El incidente ocurrió a la altura del municipio de Calnali, en Hidalgo, a la 1:30 de la mañana del 17 de marzo, cuando el chofer perdió el control de la camioneta en una curva cerrada: “Nuestro chofer derrapó y fuimos a dar a un barranco de aproximadamente dos metros de profundidad”.

Según el intérprete, él y las tres personas que viajaban en la camioneta fueron atendidas por una doctora y una enfermera en esa pequeña clínica rural.

“La camioneta quedó bastante desbaratada. Es una camioneta que nos había acompañado de los últimos 12 años… Mi equipo de trabajo ha resultado muy lastimado, afortunadamente todos vivos“, declaró el comediante horas después del accidente.

“El Costeño” tendrá show al lado de 3 de Copas

El comediante conocido como “El Costeño”, se presentará el 13 de abril, junto a Luis Monroy y Jaime Flores (integrantes de 3 de Copas) en El Centro Cultural Roberto Cantoral, ubicado en la CDMX.

Durante más de 90 minutos, los cantautores de 3 de Copas revelarán la historia detrás de éxitos como “Esta vida”, “Cómo quisiera”, “Mi funeral”, “Otra vez”, entre otros.

El maestro de ceremonias será “El Costeño”, quien con su característico humor, hará que la noche sea aún más divertida para los presentes.

