El Día de Muertos 2025 llega a la CDMX: celebraciones arrancan este sábado, dónde y cuándo serán los desfiles

El Día de Muertos llenará de color, música y tradición la CDMX para conmemorar una de las festividades más emblemáticas del país. Este 2025, los esperados desfiles regresan con recorridos llenos de arte, catrinas, flores, alebrijes y más. Si aún no tienes planes para los próximos fines de semana, prepárate para vivir la experiencia llena de tradición.

A partir del 18 de octubre las calles de la capital se llenaran de miles de habitantes quienes podrán ser espectadores o unirse caracterizados a los esperados desfiles de Día de Muertos, que van desde la marcha zombie hasta la majestuosa procesión de catrinas.

Desfiles de Día de Muertos

1.- Desfile de Alebrijes Monumentales

Con una trayectoria de más de 15 años el Museo de Arte Popular organiza el 17° desfile y concurso de Alebrijes Monumentales. El próximo sábado 18 de octubre se exhibirán más de 200 piezas. Dando inicio del recorrido a las 12 horas en el Zócalo pasando por 5 de Mayo, Eje Central, Juárez y Reforma. Si no puedes ir y no te lo quieres perder, las piezas serán exhibidas en Paseo de la Reforma, entre la glorieta de la Columna de la Independencia y La Estela de la Luz, del 18 de octubre al 19 de noviembre.

2.- Marcha Zombie

La tradicional marcha zombie también formará parte de las celebraciones. Este evento, que combina el entretenimiento con una causa social, reunirá a miles de participantes el próximo 18 de octubre.

El evento es totalmente gratuito, sin embargo se pide a los participantes llevar alimentos no perecederos, que serán destinados al banco de alimentos “Unidos Distribuimos y Transformamos”. La hora de la cita es a las 15:40 pm pues antes del recorrido se hará una coreografía de “Thriller” de Michael Jackson. Finalmente la marcha comenzará a las 16:00 hrs del Monumento a la Revolución al Zócalo.

3.- Desfile Catrina Fest

Este desfile regresará una vez más para rendir homenaje a uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura mexicana. Su sede principal será el Parque Aztlán —antes conocido como la Feria de Chapultepec— y se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 17:00 horas.

4.- Mega procesión de Catrinas

El domingo 26 de octubre la capital se llenara de color con la mega procesión de catrinas. El desfile comenzará en el Ángel de la Independencia, llegando hasta el Zócalo ¡Habrá maquillistas para que puedas encatrinarte!

5.- Desfile de Día de Muertos

Finalmente uno de los recorridos más esperados, el Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el 1 de noviembre, de la Puerta de los Leones, en Chapultepec al Zócalo de CDMX a pesar de que ya se tiene la fecha oficial, aún no se cuenta con un horario establecido.