GENERANDO AUDIO...

Llega a Cinépolis el documental de Taylor Swift. Foto: AFP

Taylor Swift estrenó este jueves “The Life of a Showgirl”, un material compuesto por 12 canciones que exploran distintas facetas musicales de la intérprete. Sin embargo, este álbum viene acompañado de un documental, que lleva el mismo nombre de su nueva pieza y cual se estrenará en las salas de Cinépolis.

El audiovisual de la cantante estadounidense, de 35 años, muestra material inédito con videos y reflexiones personales, así como intervenciones de su actual pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce.

¿Cuándo y dónde ver el documental de Taylor Swift?

Este trabajo cinematográfico estará en exhibición en las salas de Cinépolis del viernes 3 al domingo 5 de octubre. Dicho material es de clasificación TBC y dura 89 minutos.

¿Cómo ver “The Life of a Showgirl” y cuánto cuesta el boleto de cine?

Para ver el documental de Taylor Swift se puede acudir a la taquilla de Cinépolis, o bien, adquirir los boletos comprando a través de la página web del cine (para asegurar antes el ticket, pues ante la alta demanda pudieran ya no haber entradas en las taquillas).

[TE PODRÍA INTERESAR: Este es el perfume que usa Taylor Swift]

Boletos vía online

La forma de adquirir los boletos en internet es muy sencilla, primero se debe ingresar al portal oficial de Cinépolis, ahí, hay que dirigirse al documental “The Life of a Showgirl” y seleccionarlo.

Después ir al botón de comprar boleto. Ahí, se desplegarán todas las salas donde está disponible, que van desde Acapulco, Saltillo, Villahermosa, Monterrey, la CDMX y varias ciudades más en el país.

Ejemplo con la CDMX

Un fan que quiere ver el documental de Taylor Swift debe indicar qué zona de la capital del país prefiere. Un ejemplo es seleccionar el Poniente, donde se puede escoger Plaza Carso.

De esta manera se desplegarán los días, y cuando se escoge la fecha ahora viene la parte de indicar qué horario se prefiere. Si fuera el sábado 4 de octubre se manejan exhibiciones a las 13:00, 15:30, 18:00 y 20:30 horas (esto en salas normales). También está la sala VIP, donde los horarios son 13:40, 16:30, 19:20 y 21:55 horas.

Luego de eso viene la selección de asientos, y tras elegirlos basta con realizar la forma de pago, y listo.