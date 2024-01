El emotivo homenaje a Matthew Perry en los Emmy con la sintonía de “Friends”

Matthew Perry murió a finales de octubre pasado. Foto: AFP

En los Premios Emmy 2023 las series “Succession”, “The Bear” y “Bronca” triunfaron como las más ganadores en la entrega 75, donde Matthew Perry fue recordado en la sección In Memoriam.

La sección donde se recuerda a los artistas que fallecieron en el año fue enmarcada con la tonada de la canción de la serie “Friends” “I’ll Be There for You”, entonada al piano por Charlie Puth.

En un video se vieron los rostros de los actores y las actrices que fallecieron el último año y Charlie Puth fue acompañado por The War and Treaty, que interpretaron “See you again” de Wiz Khalifa y cerraron su participación con la famosa canción de “Friends”.

Además del homenaje a Perry, los Emmys también recordaron a Barbara Walters, Bob Barker de The Price is Right, el propio Pee Wee Herman, Paul Rubens, Kristey Alley de Cheers, el músico legendario Harry Belafonte, la estrella de Euphoria, Angus Cloud, la estrella de Three’s Company, Suzanne Somers, Brooklyn Nine, Andre Braugher, Alan Arkin y muchos más.

La muerte del querido actor ocurrió el 28 de octubre del año pasado y sus amigos y compañeros de reparto de Perry emitieron una declaración conjunta que decía: “Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”, escribieron.

Después de eso, cada miembro del elenco, incluidos Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox y Mat LeBlanc, emitieron declaraciones conmovedoras y tristes como LeBlancs que decía: ” Los momentos que pasamos juntos están honestamente entre los momentos favoritos de mi vida . Siempre lo haré”. Sonríe cuando pienso en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor… Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes”.