Fede Dorcaz fue asesinado en CDMX. Foto: Getty Images

El actor y cantante Fede Dorcaz, fue asesinado en la Ciudad de México la tarde del jueves 9 de octubre derivado de un “acto de violencia” periférico, el programa “Hoy” lamentó profundamente el fallecimiento del argentino.

Fue durante la transmisión del matutino este viernes que los conductores y participantes compartieron un mensaje en memoria del también modelo, quien ya había sido anunciado como participante de la séptima edición de la sección “Las Estrellas Bailan en Hoy”, junto a su novia Mariana Ávila.

Con la voz entrecortada, Andrea Legarreta comenzó el mensaje mientras Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y los demás participantes de dicha sección aparecieron juntos sosteniendo una flor de color blanco.

Visiblemente afectados por la noticia, los conductores recordaron a Fede Dorcaz, pues antes el cantante ya había estado en la sección de Andrea Escalona y Paul Stanley para promocionar su nuevo sencillo, por lo que recordaron su paso por el matutino.

Galilea Montijo dijo que estaban en “shock” debido a la noticia y recordó que tanto él como su pareja serían parte del concurso de baile.

Raúl Araiza, por su parte, aprovechó para presentar cómo es que el intérprete había comenzado los ensayos para esta nueva temporada.

En el video se pueden ver los momentos en el que el cantante demostraba sus mejores pasos para encarar este nuevo reto.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del cantante y modelo Fede Dorcaz. Sería parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, en esta temporada. Descanse en paz”, señala el programa en sus redes sociales.

Al final, todo el equipo de “Hoy” dedicó minutos de aplausos para el intérprete, el momento fue compartido en Instagram con el mensaje “Las Estrellas Bailan En Hoy, ahora tiene una estrella en el cielo, este aplauso es para ti Fede”.

Fede Dorcaz iba a participar con su novia

El modelo ya estaba anunciado para participar como la pareja de su novia, la influencer Mariana Ávila, con quien llevaba poco más de un año y 7 meses.

La pareja solía compartir momentos especiales en redes sociales y dedicarse posteos llenos de amor.

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, Fede Dorcaz fue víctima de un acto de violencia que le arrebató la vida la noche del jueves 9 de octubre, mientras circulaba por Anillo Periférico, en las inmediaciones de la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

Versiones iniciales señalan que el joven argentino habría sido atacado tras resistirse a un presunto intento de asalto, aunque el periodista Carlos Jiménez (C4) informó que el ataque fue directo y sin robo de pertenencias, lo que ha generado incertidumbre sobre el móvil del crimen.

Las autoridades continúan investigando los hechos que rodearon el asesinato del cantante, quien recientemente había comenzado una nueva etapa profesional en México.