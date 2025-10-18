“El Estaca” revela que corrió a una famosa comediante en vivo

GENERANDO AUDIO...

José Ramón “El Estaca” y Eduardo Videgaray. Foto: Cuartoscuro

José Ramón San Cristóbal “El Estaca”, conductor de “La Corneta” junto a Eduardo Videgaray, dijo que corrió en vivo a una reconocida comediante por grosera en “La Cotorrisa”.

En el episodio, grabado junto a Ricardo Pérez y Slobotzky, ambos locutores recordaron los momentos más incómodos de su carrera en radio, pero fue “El Estaca” quien relató cómo expulsó al aire a una standupera “muy exitosa” que llegó con actitud burlona al programa.

¿Por qué corrieron a una famosa comediante de La Corneta?

Sin revelar su nombre, “El Estaca” explicó que la comediante fue al programa a promocionar un proyecto, pero desde que llegó mostró desprecio por el formato de “La Corneta”. Según el conductor, su actitud fue tan grosera que no dudó en detener la entrevista en plena transmisión y pedirle que se fuera.

“Le dije: ‘Vienes a promocionar algo, y te estás cag%&o en el programa. La puerta está ahí, y está bien grandota’. Vamos a un corte y volvemos”, relató.

La invitada, sorprendida, preguntó si realmente la estaban corriendo. La respuesta fue directa: “¿Tú qué crees? Adiós. Por grosera. En mi casa no voy a aguantar a nadie.”

“El Estaca” aseguró que el detonante fue un comentario despectivo: “Llega al programa y dice: ‘Ah, entonces es un programa de albures de los 70’s’”.

A partir de ahí, la tensión escaló rápidamente y la decisión fue tajante.

¿Fue Sofía Niño de Rivera la comediante expulsada?

Aunque ni Videgaray ni “El Estaca” revelaron la identidad de la comediante, usuarios en redes sociales comenzaron a lanzar teorías. El nombre que más se repitió fue el de Sofía Niño de Rivera, una de las standuperas más conocidas de México, famosa por su estilo frontal y sin filtros.

En plataformas como X y TikTok, los comentarios no se hicieron esperar:

“Fue Sofía, yo escuché ese programa en vivo”

“No es la primera vez que se pelea con alguien en medios”

“También tuvo problemas con Martha Debayle, encaja con la actitud que describen”

Hasta el momento, Sofía Niño de Rivera no ha hecho ninguna declaración al respecto, por lo que la identidad de la comediante sigue siendo un misterio.