El “Eterno” Juan Gabriel revive con disco inédito de mariachi

GENERANDO AUDIO...

Guillermo Hernández fue el encargado del disco “Eterno”. Foto: UnoTV

Los fans de Juan Gabriel podrán escuchar “Eterno” que el “Divo de Juárez” soñó en vida este 5 de septiembre. El disco llamado es un álbum 100% mariachi, integrado por 20 canciones inéditas y versiones nunca antes publicadas.

El proyecto fue producido por Guillermo Hernández, que trabajó con Juan Gabriel por más de 20 años, y quien recordó que este disco fue siempre un deseo pendiente de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del “Divo de Juárez”.

“Este disco lo pensamos hace años, pero hasta ahora se dio la oportunidad. El mariachi era lo que más amaba Juan Gabriel, y septiembre, mes patrio, era el momento ideal para lanzarlo”, señaló el productor.

Un disco con 20 canciones inéditas y versiones especiales

El álbum reúne 20 temas, entre ellos canciones inéditas que Juan Gabriel escribió para otros artistas pero nunca grabó él mismo, además de nuevas versiones de clásicos como “La diferencia”, ahora interpretada desde una visión más madura y cargada de nostalgia.

También destaca “Diles”, que en su momento entregó a Lucha Villa, pero que en este proyecto suena con arreglos de guapango y mariachi, sello inconfundible del “Divo”.

“Juan Gabriel quería ‘mariachar’ sus canciones. Siempre decía que el mariachi lo era todo para él, y ahora ese deseo se cumplió”, compartió Vázquez.

Creado en sesiones íntimas de madrugada

El proceso de grabación fue íntimo y profundamente emocional. Sin duetos ni invitados especiales, el disco mantiene la esencia de Juan Gabriel en solitario, como eran muchas de sus sesiones de madrugada en el estudio.

“Era él en la cabina y yo en la consola, a las tres o cinco de la mañana, cuando le nacía cantar. Así nació este disco. Por eso decidimos que no llevara duetos: debía brillar solo, como él quería”, explicó el productor.

El material recupera grabaciones guardadas desde 2010 en adelante, que se fueron acumulando en discos duros por orden directa del propio Juan Gabriel.

La herencia de Juan Gabriel: música eterna

Vázquez recordó que Juan Gabriel era perfeccionista y siempre defendía su voz como lo más importante. “Él decía: ‘Respeta mi voz y yo respeto tu arreglo’. Me obligó a aprender, a crecer, a cuidar su música y a su público”, relató.

Este álbum busca revivir la emoción y sentimiento con el que el artista interpretaba cada palabra. En algunas canciones, incluso, se percibe la voz quebrada del cantante, lo que convierte la escucha en una experiencia íntima y conmovedora.

El número 7 y su vínculo con Alberto Aguilera

El lanzamiento también llega con un simbolismo especial: han pasado siete años desde la partida de Juan Gabriel, y el número 7 era el de la suerte para Alberto Aguilera.

Nació un 7 de enero, su nombre tiene siete letras, y solía marcar etapas importantes de su vida y su música cada siete años. “Siempre decía que algo pasaba en su vida artística en ciclos de siete”, recordó su equipo.

Este nuevo disco parece continuar con esa tradición, reavivando el legado del “Divo de Juárez” en una fecha cargada de significado.