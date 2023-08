“El extraño caso del fantasma claustrofóbico”, un filme mexicano de aventura para toda la familia

“El extraño caso del fantasma claustrofóbico” es un filme de aventura. Foto: IMCINE

Basado en la novela homónima de Hortensia Moreno, “El extraño caso del fantasma claustrofóbico“, de Alejandro Sugich (“Casi treinta”), es un filme de aventura sobrenatural, apto para toda la familia.

La cinta, que llegará a Prime Video el 25 de agosto, narra las aventuras de dos hermanos que descubren un fantasma que habita en su recamara y, con ayuda de una amiga, deciden investigar y ayudar al ente a trascender.

UnoTV.com platicó con parte del elenco y en entrevista, Rodrigo Cachero, quien tiene un pequeño personaje, compartió que para él es importante que se hagan filmes para niños, de buena calidad.

“Yo soy papá luchón de tres hijos, dos de ellos chiquitos. Todas las noches, la dinámica es el baño, la cena, la rezada y un cuento. Cuando me invitaron al proyecto, leí el cuento y me enganché al ver que no era tan clásica ni tan común. Me encantó que fuera de ciencia ficción, de un fantasma y del terremoto del 85 que yo lo viví”, dijo el actor.

Cachero añadió sentirse muy feliz de contar este cuento para todas las familias mexicanas pues es un mercado poco explotado: “los niños y los adolescentes están ávidos de buenas historias y sobre todo bien producidas y y realizadas”.

Elenco

La película mexicana “El extraño caso del fantasma claustrofóbico” la protagonizan Lukas Urkijo, Ana Emilia, y Fausto Espejel (hijo de Carlos Espejel).

La cinta también cuenta con personalidades como Dominika Paleta, Danae Reynaud y Rodrigo Cachero, dentro del elenco.

Ver más

La ahora actriz, Ana Emilia, reveló que para ella fue “muy bonito” poder debutar en la pantalla grande, después de ocho años dedicándose a generar contenido en redes sociales.

“Para mí fue bien bonito formar parte de esta película, aparte es un honor que sea mexicana, que tenga toda esta calidad y esta historia tan bonita que ofrecer. No todos los días se escucha que en México se esté produciendo una cinta original de fantasmas, ciencias ficción y para adolescentes “, declaró la conductora del canal TV Ana Emilia.

¿De qué trata “El extraño caso del fantasma claustrofóbico”?

Nikolaj tiene que convivir con un fantasma que vive en el clóset de su cuarto. Con su hermano Emil y su amiga Ximena, intentaran descubrir por qué se encuentra el fantasma ahí.

Las pesquisas los lleva a indagar en historias que ocurrieron antes que ellos nacieran: ni más ni menos que los sismos de septiembre de 1985.

Entre la indagación de la memoria y las fuerzas sobrenaturales que ocurren en el cuarto, van encontrando una forma de conciliar las desventuras del ser sobrenatural con sus propias vidas.