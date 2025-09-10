GENERANDO AUDIO...

El Festival del Terror inicia este 11 de septiembre. Foto: Cortesía Six Flags

El Festival del Terror llega a Six Flags México en su edición 13, que será el más grande en su historia, con experiencias renovadas, espectáculos inéditos y la adrenalina pura, informó el parque por medio de un comunicado.

“El inconfundible sello de adrenalina y miedo lo han consolidado como el evento de terror más importante del país” Six Flags

Cabe recordar que hace unas semanas apareció una gran lona tapando el nombre del parque con el número 13, pero todo se trató para calentar motores para el Festival del Terror 2025.

Cirque Du Grotesque y el regreso del Cortejo Siniestro

Este año, el miedo se lleva a otro nivel, con la novedad principal del “Cirque Du Grotesque”, un show que mezcla circo y terror con acrobacias nunca antes vistas. Además, regresa el clásico desfile “Cortejo Siniestro”, donde siniestras criaturas recorrerán cada rincón del parque para despertar las peores pesadillas de los visitantes.

Ocho atracciones para desafiar el miedo

El Festival del Terror 2025 contará con ocho atracciones, incluyendo dos experiencias traídas desde Knott’s Scary Farm, pionero de los parques de terror. A ellas se suman casas inspiradas en franquicias cinematográficas y escenarios originales:

No me sigas : basada en la primera película original en español de Blumhouse, filmada en la Ciudad de México

: basada en la primera película original en español de Blumhouse, filmada en la Ciudad de México The Conjuring Universe : el museo de los Warren abre sus puertas con Annabelle, la Monja y otros demonios

: el museo de los Warren abre sus puertas con Annabelle, la Monja y otros demonios Widows : una residencia de ancianos tomada por habitantes poseídos por arañas

: una residencia de ancianos tomada por habitantes poseídos por arañas Cinema Slashers : asesinos del cine de terror

: asesinos del cine de terror Guillotina : una secta sacrifica víctimas en un monasterio olvidado

: una secta sacrifica víctimas en un monasterio olvidado Criptas : criaturas sedientas de sangre acechan en un laberinto oscuro

: criaturas sedientas de sangre acechan en un laberinto oscuro Rancho Masacre : una familia macabra da la “bienvenida” a sus visitantes

: una familia macabra da la “bienvenida” a sus visitantes Killer Clowns: payasos que convierten las risas en auténticas pesadillas

El Pase de Atracciones estará disponible en línea y en el parque, con acceso a las ocho experiencias de terror.

Diversión familiar con Kids Boo Fest

Durante el día, el parque ofrece un ambiente festivo con el Kids Boo Fest, pensado para los más pequeños con desfiles, dulces y espectáculos:

Dulce o Truco , con personajes amigables que regalan sorpresas

, con personajes amigables que regalan sorpresas Boo Parade , encabezado por los Looney Tunes

, encabezado por los Entre Dulces y Caramelos, un show de brujitas divertidas para toda la familia.

¿Cuándo inicia el Festival del Terror?

El Festival del Terror 2025 se realizará del 11 de septiembre al 17 de noviembre en Six Flags México, y se extenderá a Hurricane Harbor Oaxtepec del 4 de octubre al 2 de noviembre, convirtiendo el parque acuático en un oasis del miedo.