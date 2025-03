GENERANDO AUDIO...

La banda de rock y blues llegará al Lunario del Auditorio Nacional. Foto: cortesía

Juan Hernández, el icónico músico que ha transitado por los caminos del rock and roll durante 38 años, al lado de su banda de blues, ofrecerá un concierto especial en uno de los recintos de más renombre en la Ciudad de México (CDMX): el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista con Uno TV, el también compositor afirma que se mantiene firme en el ideal por el que decidió dedicarse a la música hace ya más de tres décadas: dar a conocer sus canciones, aquellas que se agrupan en 38 producciones discográficas y que actualmente toca al lado de tres de sus hijos.

Hernández, quien ha dejado una huella imborrable en la historia del rock urbano mexicano, al colaborar con bandas emblemáticas del género como Three Souls in my Mind, Javier Bátiz y Síndrome del Punk, entre otros, presentará su “Candlelight Blues” en el recinto mencionado el 9 de marzo.

La historia de Juan Hernández y su banda de blues

El proyecto de Juan Hernández y su Banda de Blues, cuyo tema más escuchado en Spotify es “Poeta de ningún lugar”, con más de 10 millones 800 mil reproducciones, nació un 22 de febrero de 1987.

En entrevista, Juan señala que son de las bandas de rock que más producen: “hemos logrado 38 grabaciones a lo largo de nuestra historia. Ahora hacemos sencillos, pero cada uno lo lanzamos con su video, los cuales difundimos en nuestro canal de YouTube”, el cual suma más de 17 mil suscriptores.

Lo anterior, según el propio Juan, los ha llevado a ser escuchados en más de 100 países.

“Somos de Ecatepec, pero ¿sabes?, mi trabajo me ha costado llegar a ser escuchado en más de 100 países. Según Spotify, me mandó en diciembre (2024) la lista de los países donde escuchan a Juan Hernández y su Banda de Blues, y nos están escuchando en 115 países. Me llena de orgullo ser del barrio y haber tocado en Estados Unidos un montón de veces; hemos hecho varias giras, en la penúltima estuvimos en 41 ciudades, todas con grandes éxitos, fuimos a tocar a Colombia, Costa Rica, estamos invitados a Ecuador, Argentina, nos llaman de Europa, y de todas formas voy a seguir siendo del barrio, porque aquí nací. Orgullosamente, así voy a seguir, tocando en todos los lugares donde me inviten”. Juan Hernández.

Sobre su apego al blues, género que engalana el nombre de su banda, Juan cuenta que, efectivamente, iniciaron por amor a este estilo musical que surgió en Estados Unidos a finales del Siglo XIX y principios del XX, pero que, con el tiempo, transitaron hacia la fusión y el rock.

“No somos hombres de color, nos encantaría, pero no es así, pero bueno, así se llama el grupo desde los inicios. Así se le quedó hasta la posteridad, porque resulta que hay Juan Hernández para rato, porque es un grupo familiar, la mayoría de músicos somos de la familia, tres son mis hijos”, destaca.

Juan recuerda que fue en 1987, después de grabar junto con el legendario baterista Carlos Hauptvogel el disco de Three Souls in my Mind, “Fuimos, Somos y Seremos”, cuando decidió iniciar su camino en solitario.

“Invité a Charlie a algunos eventos, pero ya no como Three Souls, sino como Juan Hernández y su banda de Blues. Vino a algunos, pero a uno, en especial, no pudo… no me avisó y decidimos que ya no íbamos a ir a tocar, entonces mi hijo que se llama también Juan y a quien le decimos ‘El Zorro’ porque tiene un mechón natural blanco en el pelo, me dijo que se sabía las canciones en la batería, pues las ensayaba cuando yo no estaba. Le dijimos, ‘a ver, siéntate en la batería, toca tal canción’, y resultó que si se la sabía, tenía ocho años, imagínate”. Juan Hernández.

Posteriormente, Roberto y Siddharta, dos hijos más de Juan, quien en total tiene cinco, se incluyeron a la banda, quedando el primero como guitarrista y corista y el segundo como baterista, pues Juan junior es, ahora, el bajista.

¿En qué momento está el rock en México?

Debido a su larga trayectoria en el rock mexicano, se hace indispensable preguntar a Juan Hernández en qué momento se encuentra este género musical, a lo que no duda en responder que en “el mejor”.

“Hemos logrado subsistir, a pesar de los embates, y lo tenemos que decir así, del gobierno, porque recuerda que en el rock mexicano hubo una represión en los años 70, 80. A pesar de todo eso logramos sobrevivir, no estamos en los medios masivos de comunicación, pero logramos, de boca en boca, dar a conocer nuestro trabajo. Nos abrimos camino todos los grupos que luchamos desde hace 30, 40 años, todos continuamos, y me da mucho gusto que ahora ya podamos tocar en foros como el Lunario, Arena CDMX, Auditorio Nacional y Teatro Metropólitan, por mencionar algunos”, señala Juan.

El músico asegura que en el rock se trata de subsistir, y resistir, “pues, la resistencia se convirtió en rebeldía, y es nuestra forma de mostrarnos ante la sociedad, y de demostrar que nuestro trabajo vale, y que estamos aquí luchando por el rock mexicano”.

“Es una labor de todos, este no es un éxito nada más del Tri, de Liran’ Roll, de Juan Hernández o Tex Tex, es un éxito de todos… Somos miles de grupos, hice una lista y tengo más de 15 mil grupos en esa lista de rock mexicano, que la hice hace como 3, 4 años, ahorita debemos de ser más de 20 mil, imagínate“, afirma Juan.

La Evolución Digital en la Música

Al ser cuestionado sobre la llamada música en el espacio y las nuevas formas de difusión digital, Juan Hernández destaca los beneficios y cambios que ha traído, sobre todo, para los artistas independientes.

El músico recuerda sus inicios, cuando vendía cassettes grabados manualmente con una grabadora de doble casetera, proceso que le tomaba hasta 14 horas diarias. Posteriormente, con el avance tecnológico, pudo adquirir mejores equipos y producir en mayor cantidad, lo que le permitió distribuir su música con mayor eficiencia.

Hernández también rememoró la importancia de figuras como Alfredo Pérez, de Discos AA, quien apoyó a numerosos grupos de rock mexicano en la distribución de su música a precios accesibles, logrando ventas de hasta cien mil copias de un solo cassette, modelo, que a decir de Juan, permitió que muchas bandas emergieran y fueran conocidas en distintas partes del país.

Actualmente, la tecnología ha cambiado radicalmente la forma en que los artistas distribuyen su trabajo. Plataformas digitales como YouTube, Facebook y Spotify han democratizado el acceso a la música, permitiendo que los músicos reciban ingresos mensuales, sin depender de las grandes disqueras: “Ya no tienes que esperarte tres meses para cobrar tus regalías”, señala Hernández, resaltando que incluso sin una gran compañía, es posible alcanzar audiencias globales.

“Ya no necesitas ir a una compañía y hacer una gran producción. En cualquier computadora tienes tu estudio en casa, grabas, mezclas y subes tu música sin depender de nadie.” Juan Hernández.

De la misma manera, enfatiza que la producción musical se ha vuelto más accesible, puesto que con equipos básicos y software de grabación casero, los artistas pueden crear su propia música sin necesidad de grandes estudios ni, mucho menos, de inversiones millonarias.

El futuro de Juan Hernández

Para finalizar, Juan Hernández asegura que su viaje musical continuará con más producciones, colaboraciones y presentaciones en escenarios de la República Mexicana.

Uno de los proyectos más cercanos en su agenda es la colaboración con el grupo Carro Show, originario de su misma colonia, en Ecatepec de Morelos.

El músico cuenta que juntos han trabajado en una versión rock de la emblemática cumbia “Pagarás”, que, según Hernández, es una producción de gran calidad y promete sorprender a sus seguidores.

“Es un rock, pero es la misma canción que todos conocemos”, explica, adelantando que el lanzamiento se dará en unos meses.