“El Guana” es el líder de la semana en “La Casa de los Famosos México”

“Guana” no podrá ser nominado esta semana. Foto: Cuartoscuro

“La Casa de los Famosos México” entró a su sexta semana y tras la salida de Mariana Botas, José Luis Rodríguez Hana, mejor conocido como el “Guana”, se convirtió en el líder, lo que significa que el actor cuenta con inmunidad y no podría salir este domingo del reality.

Además de la prueba del líder, también se jugó por una “moneda del destino” y en esta ocasión el ganador fue Facundo que se llevó 30 mil pesos.

¿Cómo fue la prueba del líder de la semana que ganó Guana?

La prueba del líder de este 1 de septiembre consistió en recorrer un tablero en forma de diamante de béisbol, avanzando por las bases en busca de puntos.

Mar, Facundo y “Guana” llegaron a la final y el participante de “Me caigo de risa” tomó la delantera, ganó el primer punto, repitió en el segundo y aseguró el tercero.

Uno de los privilegios que tiene ser el líder de la semana es que puede disfrutar de la suite y en esta ocasión será acompañado por Facundo, quien fue elegido al azar.

Tanto el “Guana” como Facundo podrán disfrutar de varios lujos en la suite, como comida especial, tragos, jacuzzi, baño propio y otras comodidades que contrastan con el resto de la casa.

¿Qué beneficios tiene “Guana”, como líder de la semana?

Uno de los grandes privilegios que tiene ser líder de la semana se da los viernes, donde en esta ocasión, “Guana”, podrá salvar a uno de los nominados, situación que suele marcar el rumbo del juego.

Facundo ganó la moneda del destino

Cada lunes se juega la “moneda del destino”, en esta ocasión, el ganador fue Facundo, quién tuvo la posibilidad de ir destapando 10 cajas en las que cada una tenía un premio diferente, desde dinero, comida exclusiva e incluso una llamada telefónica, pero al final se llevó 30 mil pesos.