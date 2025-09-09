“El Guana” gana la moneda del destino y clausura el “cuarto noche” de La Casa de los Famosos

GENERANDO AUDIO...

Adiós al “cuarto noche” de La Casa de los Famosos. Foto: CUARTOSCURO

“El Guana” causó revuelo en La Casa de los Famosos ya que cerró para siempre el “cuarto noche”, luego de que ganó la moneda del destino y la “jefa” le dio la debida autorización mientras estaba sentado en el confesionario.

Enseguida, y ante la sorpresa del propio Luis Rodríguez, se decidió en cosa de segundos el destino de la habitación. Luego de ello, se dirigió hacia el resto de sus compañeros y les hizo saber la decisión la noche del lunes.

¡Todos a la “habitación día”!

“Toda la habitación noche, a partir de hoy, duerme en el ‘cuarto día’.”, así lo transmisió “El Guana”, al tiempo que la cara de sorpresa de varios de los habitantes fue evidente. Por su parte, la “jefa” les indicó que se apuraran, ya que tan sólo iban a recibir cinco minutos para sacar todas sus cosas y llevarlas a la otra habitación, pues el “cuarto noche” cerraría para siempre.

Tras el inesperado anuncio, cada quien tomó sus maletas y las pertenencias que tenían esparcidas. Así, poco a poco los integrantes de “La Casa de los Famosos México 2025” trasladaron todo a su nueva habitación.

El público decidirá el nuevo nombre de la única habitación de “La Casa de los Famosos”

Mientras el “cuarto noche” vivía sus últimos instantes en este programa, se dio a conocer que el público podrá decidir el nombre que llevará la única habitación en “La Casa de los Famosos México 2025“. Se podrá elegir entre tres opciones, al ingresar a un código QR:

Crepúsculo

Eclipse

Atardecer

Miércoles de nominación

Como cada miércoles por la noche, se dará a conocer a los habitantes nominados para ser el siguiente integrante de “La Casa de los Famosos” en ser eliminado. Pero, será con los votos del público de los siguientes cuatro días (hasta el domingo) que se definirá la suerte de quienes sean salvados.