¡”El Guana” llega a La Casa de los Famosos México 3! | Foto: Cuartoscuro

José Luis Rodríguez llegó a “La Casa de los Famosos México 3” y no estamos hablado de “El Puma“, sino de “El Guana“, quien se convirtió en el doceavo integrante del reality show que ya cuenta entre sus filas a figuras como Aarón Mercury, Facundo y Alexis Ayala, entre otros.

El comediante mexicano fue anunciado el mismo día que Ninel Conde y en Unotv.com te explicamos quién es y cuál es el origen de su particular apodo.

Así anunciaron a “El Guana” en La Casa de los Famosos México 3

A las 12:30 horas de este martes, las redes sociales de La Casa de los Famosos dejaron ver unos tenis multicolor y un pantalón morado. “¡Bienvenido ‘El Guana’!“, se leía en la descripción del post que anunció al integrante 12 del reality show.

“Un hermano disfuncional llega a La Casa de los Famosos México. ¿Contará los mejores chistes como en Hazme Reír?” La Casa de los Famosos

Como parte de su presentación, las redes de la plataforma compartieron: “Promete risas y mucho CAOS! Llega con más chistes que maletas”.

Para celebrar su llegada al reality show, José Luis Rodríguez compartió una foto en Instagram para presumir el #TeamGuana, hashtag con el que buscará ganar la tercera edición de La Casa de los Famosos México.

José Luis Rodríguez “El Guana” se presenta

“El Guana” es un personaje conocido por los fans del programa “Me Caigo de Risa“; sin embargo, es el propio José Luis Rodríguez quien se encargó de presentarse al público.

“Soy actor, celayeno de carne y hueso“, dijo en un video compartido en las redes sociales de La Casa de los Famosos.

Además, dejó ver sus red flags. “Soy muy distraído, así que se me van a perder muchas cosas dentro de la casa”, confesó fiel al humor que lo ha hecho famoso.

Esa es justamente la virtud que él más destaca: su sentido del humor. Según sus propias palabras, los integrantes del reality show se la van a pasar riendo.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos, “El Guana” confesó que su mayor miedo al enfrentar el reality show es la confrontación. “Creo que no he manejado bien las últimas situaciones en las que me han confrontado”, reconoció.

Entonces… ¿quién es “El Guana”?

José Luis Rodríguez nació en 1987 en Guanajuato. Su carrera artística comenzó en el teatro musical, participando en obras como:

La obra que sale mal

The Prom

Jesucristo Superestrella

“El Guana” dio el salto a la televisión, consolidándose entre el público con el programa de comedia “Me caigo de risa“, conducido por Omar Pérez Reyes, mejor conocido como “Faisy“.

Además, tuvo participación en series como “Una familia de diez”, “Cita a ciegas” y “Más noche”. A sus 38 años, ahora tendrá una nueva experiencia: un reality show.

Conoce el origen de su peculiar apodo

Una parte importante de la historia de José Luis Rodríguez es que dejó su hogar en Guanajuato a los 17 años para perseguir su sueño de dedicarse a la actuación, según diversos medios mexicanos.

¿La buena noticia? Se quedó en su primer casting que hizo en la Ciudad de México y , desde entonces, emprendería una carrera actoral siendo un foráneo en la capital del país.

Su apodo artístico viene de sus primeros años, pues sus compañeros comenzaron a referirse a él como “Guanajuato”, por su procedencia, y después sólo como “El Guana“.