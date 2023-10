“El hate no me preocupa, sé bien quién soy”: Ferka

Ferka, participante de “La casa de los famosos” ganó mucho “hate” tras su participación en el reality show, la actriz aseguró a Unotv.com, que no le afectan estas críticas pues está segura de la persona que es ella.

“En su momento estuvo duro el hate hermana, como las olas y la marea alta, pero pues como todo se olvida y baja”, dijo María Fernanda Quiroz.

La mexicana de 37 años añadió que ella no se puede “encabronar” con una persona que use un nombre falso para insultarla: “no los conozco, y además yo sé muy bien quién soy, entonces mira pueden opinar si les gusta o no les gusta algo, yo la verdad soy una vieja que no le va a poner atención a ese tipo de cosas. Creo en la energía y me enfoco en lo positivo”.

[Te puede interesar: Ferka denunció que su ex, Christian Estrada, le quitó a su hijo; el actor habría sido detenido]

Ferka estuvo hospitaliza

El pasado 22 de septiembre, el novio de Ferka, Jorge Losa, estrenó la puesta en escena “2:22 Una Historia Paranormal“, obra escrita por Danny Robins y dirigida por Gabriel Mata Cervantes.

Al finalizar la función, la actriz de novelas como “Rosario Tijeras” y “Señora Acero”, se sintió tan mal que tuvo que ser trasladada a un hospital por problemas en uno de los riñones.

“Me puse mal saliendo del estreno del guapo, me fui al hospital literal (…), fue pielonefritis, que es cuando se inflama el riñón por una infección en las vías urinarias y se vuelve algo crónico”. Ferka

Durante la entrevista, María Fernanda y Jorge Losa compartieron que realizaron un casting juntos para un proyecto, que les daría mucha ilusión poder compartir.