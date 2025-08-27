El hermano mayor de los Gallagher es acusado de violación y agresión sexual en Londres

GENERANDO AUDIO...

Paul Gallagher es acusado de violación. Foto: AFP

Paul Gallagher, hermano mayor de los cantantes de Oasis, Liam y Noel, compareció este miércoles ante un tribunal de Londres tras ser acusado de violación y agresión sexual contra una mujer.

El hombre de 59 años enfrenta una serie de cargos graves que podrían derivar en una condena significativa si se comprueban en juicio.

¿De qué se le acusa a Paul Gallagher?

De acuerdo con la acusación, Paul Gallagher está señalado por violación, conducta coercitiva y controladora, tres cargos de agresión sexual, estrangulación y dos cargos adicionales por amenazas de muerte, además de un cargo de agresión.

Según la policía británica, los hechos habrían ocurrido en distintos incidentes registrados entre 2022 y 2024, tras los cuales se abrió una investigación formal el año pasado.

Durante la audiencia preliminar, el hermano mayor de los célebres músicos solo confirmó su nombre, edad y dirección, sin emitir declaraciones públicas ni ante los medios. El tribunal decidió concederle libertad bajo fianza, aunque deberá presentarse nuevamente el próximo 24 de septiembre, cuando se retomará el proceso judicial.

La Policía Metropolitana de Londres informó en un comunicado que las denuncias fueron presentadas por una mujer y que, tras meses de indagatorias, se reunieron elementos suficientes para proceder legalmente.

Un portavoz de la corporación, citado por el diario The Telegraph, confirmó que entre los delitos imputados también se encuentra estrangulación, lo que agrava la acusación.

El caso ha generado gran atención mediática debido al vínculo familiar de Paul Gallagher con Liam y Noel, quienes desde principios de año se encuentran inmersos en una gira internacional con Oasis.

La legendaria banda británica, pionera del britpop en los años noventa, se reunió tras 15 años de separación y actualmente recorre diversas ciudades con un tour que ha sido recibido con entusiasmo por miles de seguidores.

Aunque Paul Gallagher nunca formó parte del grupo, ha estado ligado de manera indirecta al entorno de la banda desde sus inicios. Sin embargo, la situación legal que ahora enfrenta podría opacar parcialmente el regreso de Oasis a los escenarios, uno de los acontecimientos musicales más comentados de 2025.

Por el momento, ni Liam ni Noel se han pronunciado públicamente sobre el caso; la expectativa se centra en la próxima audiencia judicial, donde se determinará cómo avanzará el proceso contra su hermano mayor.