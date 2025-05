GENERANDO AUDIO...

Han pasado más de dos décadas desde que se destapó uno de los escándalos más oscuros en la historia del entretenimiento en México. Para Karola de la Cuesta, una de las víctimas directas del llamado “Clan Andrade”, el proceso de sanación ha sido largo, profundo y apenas hace unos años se transformó en algo más: el libro “Fe, amor y Trata de personas”.

“Empezó hace tres o cuatro años, cuando mucha gente comenzó a acercarse a contarme cosas similares a lo que yo viví. Me decían ‘eres la primera persona con la que hablo de esto’. Ahí fue cuando entendí que tenía que hacer algo”, explicó en entrevista para UnoTV.

La intención inicial de Karola era escribir una obra que no hablara de ella, sino de otras víctimas y del proceso de sanación. Pero la vida tenía otros planes: “Me di cuenta que no podía pedirle a alguien que hablara, si yo no me atrevía a hacerlo primero”.

El resultado es un testimonio íntimo y valiente en el que la autora no sólo expone lo vivido, sino también los caminos que ha recorrido para sanar: “Lo que viví me dolía mucho, pero al hablarlo, al trabajarlo, logré separar el daño de mi identidad. Hoy tengo bienestar más allá de lo que jamás imaginé”, confesó.

Esta es la historia de Karola de la Cuesta

Según el testimonio de Karola de la Cuesta, ella tenía sólo 8 años cuando conoció a Gloria Trevi y a su corista, Mary Boquitas, en un evento para fans, por varios años estuvieron al pendiente de su desarrollo musical hasta que a los 13 años la invitaron a formar parte de un “campamento de verano”, y ese fue el inicio de una etapa marcada por la coerción, el aislamiento y el abuso sistemático.

“Desde conversaciones inapropiadas hasta manipulación emocional. Me decían que lo que me habían enseñado en mi casa estaba mal, que tener relaciones con ese hombre era un privilegio. También me amenazaban: que si no hacía lo que me pedían, mis hermanas iban a pagar las consecuencias”, recordó.

Sus hermanas, Katia y Karla, también menores de edad en ese momento, ya formaban parte del mismo entorno, pero todas eran mantenidas separadas deliberadamente: “La estrategia era muy clara: aislarnos, debilitarnos emocionalmente, impedir que una pudiera apoyar a la otra”.

Sanar para poder vivir

Luego de 10 meses de estar prófugos, el 13 de enero de 2000, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, donde vivían desde hacía tres meses con las hermanas Katia, Karla y Karola de la Cuesta. El gobierno mexicano solicitó al brasileño la extradición de los implicados.

La ahora activista fue rescatada del clan cuando aún era una adolescente, pero el verdadero proceso de recuperación apenas comenzaba: “Cuando todo terminó, estaba en ruinas. Estaba muy enojada con el mundo, con quienes me abusaron, con quienes lo permitieron, con quienes miraron para otro lado. Sentía que la vida era muy injusta”.

El cambio vino con amor, literalmente: “El amor por mi hijo y mi familia me obligó a moverme. Empecé a buscar lo que fuera: meditación, jugoterapia, libros espirituales. No tenía dinero, no tenía tiempo ni sabía por dónde, así que probé de todo. Todo sumaba”.

Uno de los momentos clave en su camino fue descubrir el concepto de “trata de personas”: “Yo hablaba de mi historia, pero no había entendido que lo que me pasó tenía nombre. No era algo que me había pasado sólo a mí. Era parte de un patrón, de una red, de un crimen global. Eso me ayudó a resignificar mi historia y a entender que no era mi culpa”.

Un libro para romper el silencio

Hoy Karola de la Cuesta transforma el dolor en palabras. Su libro “Fe, Amor y Trata de personas” no sólo es un acto de memoria, también es una herramienta de empoderamiento.

“La trata de personas es el segundo negocio criminal más lucrativo del planeta. Lo que yo viví le pasa a muchísima gente. Por eso, contarlo importa”, reflexionó de la Cuesta.

Para las nuevas generaciones, muchas de las cuales ven en la figura pública que encabezaba este clan sólo a un ícono del pop, Carol tiene un mensaje: “No se trata de revivir el pasado, sino de entenderlo. De nombrarlo. Porque sólo así podemos evitar que se repita”.

Con su voz clara y su historia sobre la mesa, Karola no busca venganza ni protagonismo, sino justicia y transformación. “Contarlo me salvó”, dice. Y ahora quiere que su voz salve a otras.

Katia, Karla y Karola: ¿quiénes son las hermanas De la Cuesta, víctimas de Sergio Andrade?

Dentro de la lista de víctimas del clan Trevi-Andrade, están las hermanas De la Cuesta, Katia, Karla y Karola. Las tres mujeres que se acercaron al productor con el deseo de ser cantantes, sin embargo, su sueño tuvo un drástico giro y una de ellas pasó tiempo en prisión cuando detuvieron a Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas en el año 2000 por rapto, violación y corrupción de menores.

Sobre su relación con Gloria Trevi, algunas versiones señalan que fue la intérprete de “Pelo suelto” quien las acercó a Andrade con la promesa de que podrían ser sus coristas y prepararse musicalmente. Se dice que incluso Trevi pidió permiso a sus padres para que pudieran estudiar en la famosa escuela de Andrade.

Son originarias de Puebla. De acuerdo con lo que ha contado Karla, ella conoció a Gloria Trevi en una convivencia de fans, ahí le propusieron ser parte de sus coristas e ingresar a una academia que, según sus palabras, no existía.

Karla, Katia y Karola se encontraban junto a Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas en Brasil cuando se detuvo al productor y las cantantes en el 2000.

Su arresto fue por corrupción de menores, abuso sexual y secuestro, cargos que también alcanzaron a Katia de la Cuesta y por los que estuvo más de 11 meses en prisión en Chihuahua y después quedó en libertad.

Karla y Karola llegaron al país junto con sus dos hijos, Milton y Valentina, de 7 y 4 meses de edad, respectivamente, de acuerdo con reportes periodísticos de la época. Contra ellas no existieron cargos y las llevaron a la casa de sus padres en Puebla.

En cuanto a los hijos que Sergio Andrade tuvo con dos de las hermanas De la Cuesta, Valentina (hija de Karla) y Milton (hijo de Karola), aún se han hecho negaciones de que los jóvenes llevan su sangre.