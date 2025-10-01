GENERANDO AUDIO...

Micky Hair acostumbraba viajar por el mundo.

Miguel Ángel de la Mora, más conocido como “Micky Hair”, era un reconocido estilista de alta peluquería con salones de belleza en zonas exclusivas como la colonia Polanco en la Ciudad de México y en Zapopan, Jalisco. Su trabajo con extensiones y el cuidado del cabello lo posicionaron en el gusto de diversas celebridades del espectáculo e internet, lo que le permitió mostrar una vida de lujo en sus redes sociales.

Micky Hair fue asesinado el pasado 29 de septiembre de 2025, afuera de su salón en la alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta el momento se investigan los motivos del homicidio.

El lujo con el que vivía Micky Hair

Se estima que los ingresos del estilista eran altos, ya que atendía a personalidades de alto perfil como Natasha Dupeyrón, Kenia Os, María Fernanda Beltrán Figueroa, Regina Peredo Gutiérrez y Ángela Aguilar.

En sus publicaciones de Instagram se le veía con ropa de alta gama de marcas como Hermès, Dior, Cartier, Chanel, Gucci y Loro Piana.

Por ejemplo, cuenta con un video de desempaquetado de un reloj baignoir de Cartier, cuyo costo en México oscila entre los 336 mil pesos y los 445 mil pesos.

También se le puede ver con un bolso Mini Roulis blanco con precios que oscilan entre los 120 mil y los 165 mil pesos.

Se le puede ver en Tiffany & Co, donde existen piezas simples que podrán vales unos cuantos miles de pesos hasta las solicitadas por catálogo con precios que alcanzarían los cientos de miles de pesos.

También compartía imágenes con joyas y accesorios de lujo, así como videos manejando autos de la marca Porsche.

Asimismo, compartía algunas fotos de sus viajes por países como Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Francia, además de su asistencia a festivales internacionales como Coachella.

De acuerdo con versiones cercanas, Micky Hair recibía invitaciones de marcas de alta moda, y debido a la ubicación de su negocio, se estima que una sesión con él podía alcanzar costos de miles de pesos.

Una de las figuras en lamentar públicamente su muerte fue la cantante Ángela Aguilar, quien le dedicó un mensaje en redes sociales.

¿Qué se sabe de la muerte de Micky Hair?

El especialista en belleza, de 28 años, perdió la vida a las afueras de su salón de belleza, entre las calles Presidente Masaryk y Moliere, la noche del pasado lunes.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, calificó como lamentable lo ocurrido y confirmó que se trató de un ataque directo, descartando que el hecho estuviera relacionado con un robo o un cobro de piso.

Agregó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) colaboran para esclarecer el homicidio del joven estilista y empresario.