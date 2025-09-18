GENERANDO AUDIO...

El tatuaje es igual que el de la víctima. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

El cadáver hallado dentro de un Tesla registrado a nombre del rapero estadounidense D4vd sigue generando dudas e interrogantes, nuevos reportes revelaron que la víctima, identificada como Celeste Rivas, de 15 años, tenía un tatuaje idéntico al que el cantante se realizó recientemente en la misma zona.

De acuerdo con TMZ, la madre de Celeste, el tatuaje de su hija en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”, estaba hecho en tinta roja y había sido motivo de inquietud para la familia, ya que la joven llevaba más de un año desaparecida.

En sus declaraciones, también señaló que el novio de su hija se llamaba David, lo que incrementó sus sospechas tras conocerse que el vehículo estaba registrado bajo el nombre legal del artista, el cual es David Anthony Burke.

El detalle de los tatuajes

TMZ revisó imágenes de D4vd y determinó que hasta agosto de 2024 no tenía el tatuaje en cuestión, la primera fotografía pública en la que aparece con la inscripción “Shhh…” en su dedo índice derecho corresponde a septiembre del mismo año, pocos meses antes del hallazgo del cuerpo.

Aunque el tatuaje llamó la atención por la coincidencia con la víctima, no es un diseño único. La cantante Rihanna lo popularizó en 2008 y otras celebridades como Lindsay Lohan y Lily Allen también lo llevan.

D4vd no ha estado en Los Ángeles

Fuentes cercanas al caso señalaron que D4vd, de 20 años, lleva varias semanas de gira internacional y no ha estado en Los Ángeles en más de un mes. En redes sociales, el artista se ha mantenido activo promocionando su música, sin referirse al tema.

El representante del rapero indicó que no emitirían comentarios para no interferir con la investigación en curso.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer cómo llegó el cuerpo al vehículo del cantante y qué relación existe entre las coincidencias que rodean este caso.

El pasado 5 de septiembre, vecinos de un depósito de vehículos en Hollywood reportaron un fuerte olor proveniente de un estacionamiento, al acudir al lugar, la policía encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición, envuelto en plástico, dentro del maletero delantero del Tesla, el vehículo fue incautado, aunque no había sido reportado como robado.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el caso está siendo investigado como homicidio, sin que hasta el momento se haya revelado la identidad de algún sospechoso ni quién conducía el auto antes de que fuera abandonado.