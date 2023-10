¿Cuál es la canción que siempre ponen en el Día de las Madres?

Una de las favoritas para consentir a mamá. Foto: Shutterstock

Una de las canciones que no puede faltar para celebrar el Día de las Madres, es “El ratón vaquero”, de Francisco Gabilondo Soler, también conocido como “Cri-Cri”.

Pero, ¿por qué siempre la ponen en este tipo de festivales? Aunque el famoso creador del “grillito cantor” lleva varios años de fallecido, su música ha perdurado de generación en generación, son melodías dedicadas a los niños, además de que son simples y fáciles de aprender.

Además, con el uso de redes sociales, las mamás comparten videos de sus hijos disfrazados de ratón y no importa la edad ni año escolar, todos lo hacen con todo el amor y dedicación.

Y es que no sólo en los festivales, el día en que se celebra a las mamás también se ha popularizado que, si no tienes dinero para darle un regalo, lo mejor siempre será practicar una coreografía con esta popular canción de “Cri-Cri”, ya sea en solitario o en compañía de hermanos de la edad que sea.

Aquí más videos del “clásico” de Gabilondo Soler

“El ratón Vaquero” letra

En la ratonera ha caído un ratón

Con sus dos pistolas y su traje de cowboy

Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés

A más de ser güerito y tener grandes los pies

El ratón vaquero saco sus pistolas

Se inclinó el sombrero y me dijo a solas

What the heck is this house

For a manly cowboy mouse

Hello you let me out

And don’t catch me like a trout

Con que sí, ya se ve

Que no estás a gusto ahí

Y aunque hables inglés no te dejaré salir

Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión

Mueve las orejas implorando compasión

Dice el muy ladino que se va a reformar

Y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar

El ratón vaquero tiró dos balazos

Se chupó las balas, y cruzó los brazos

What the heck is this house

For a manly cowboy mouse

Hello you let me out

And don’t catch me like a trout

Con que sí, ya se ve

Que no estás a gusto ahí

Y aunque hables inglés no te dejaré salir