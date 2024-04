“El Régimen”: de qué trata la nueva serie de Kate Winslet y estreno en México

“El Régimen” es la nueva serie de Kate Winslet. Foto: Max

Kate Winslet se convirtió en una dictadora para la nueva producción de Max “El Régimen”. una sátira política, que según reveló la diseñadora de producción Kave Quinn, se basó en algunos diferentes dictadores del mundo como Nicolae Ceausescu en Rumania, Juan Domingo Perón, Maloney en Italia e incluso el expresidente Donald Trump.

La serie cuenta la historia, de un año, dentro de los muros del palacio de un régimen europeo dirigido con mano de hierro por el personaje de Winslet en un momento en el que este empieza a desmoronarse. Además, como se puede ver en el tráiler, parece algo tiene que ver la salud de la dictadora.

El reparto lo completan Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton y Hugh Grant.

La actriz Kate Winslet, después de ganar el Oscar como Mejor Actriz en 2023 por la película “El Lector” y de protagonizar la serie criminal “Mare of Easttown”, por la que el recibió Emmy, está de regreso ahora convertida en una dictadora.

Unotv.com platicó con Kave Quinn, la diseñadora de producción de “El Régimen” quien compartió, que trabajar con la ganadora del Oscar por su actuación en Titanic, fue brillante, pues es una mujer “encantadora y muy profesional”.

“Trabajé estrechamente con ella para elegir los colores que se iban a usar en la serie, en sus vestuarios, el palacio y la decoración en general”, dijo Quinn.

Añadió, que es una serie muy interesante, pues actualmente existen políticos, que de alguna manera actúan como Elena: “eso es aterrador, pero también es un programa que cuenta de manera divertida e impactante cómo es el poder supremo, lo obscuro que puede ser y lo malo que ha sido tener gente así en el mundo”.

“La actuación de Kate Winslet es impresionante”. Kave Quinn.

Quinn ha trabajado también como diseñadora de producción en proyectos como “Pistol”, “Emma”, “Judy”, “Good People” y “Trainspotting”, entre otros.

“El Régimen” es la nueva serie que protagoniza y produce Winslet, una sátira política, que dirigió Stephen Frears (“The Queen”) y Jessica Hobbs, sobre los totalitarismos que se viven dentro de los muros de un régimen autoritario moderno, la manera en que se empieza a venir abajo y la luchar por mantener el poder.

Elena Vernham (Winslet) está cada vez más paranoica e inestable y se deja influenciar por un volátil soldado, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts).

“El Régimen” se filmó en Austria. Foto: Max

“El Régimen”de Kate Winslet: ¿Es una historia real?

Max (HBO) no ha querido revelar si la historia es real o si el país donde se desarrolla la historia existe, pero se puede ver, que por la bandera como el escudo que aparecen en pantalla, se trata de una república joven, ubicada en un área montañosa de Europa Central.

Se sabe que las grabaciones tuvieron lugar en Austria y en algunas partes del Reino Unido, además se menciona el título político de canciller, lo que podría indicar que se trata de alguna nación como Alemania o la propia Austria.

Otras cosas de las que se hablan durante la serie es sobre las minas de cobalto, las cuales se pueden encontrar en Finlandia, mientras que la verdura oficial del país es la remolacha azucarera, misma que se puede hallar en países como Rusia, Francia y Alemania.

Sin embargo, el popular diario The New York Times señaló que el creador de la serie Will Tracy (“Succession”) tomó inspiración de distintos líderes políticos reales de países como Siria, Rumania y Rusia para realizar el show.

“El Régimen” es una miniserie de seis episodios. Foto: Max

“El Régimen”: cuándo se estrena en México

La nueva serie de Kate Winslet, “El Régimen”, ya está disponible en su totalidad para el público de México.

“El Régimen”: cuántos episodios tiene y dónde verla

Los seis episodios de la miniserie ya están disponibles en la plataforma de Max (antes HBO Max).