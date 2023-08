No sólo rockeros mexicanos de los 80 darán concierto en la CDMX; bandas de Perú se harán presentes en septiembre

Más allá de la tradicional música andina, en Perú también se hace rock y ejemplo de ello son la banda Retroacción y el artista postpunk Carlos Compson quienes, en septiembre, se presentarán en la Ciudad de México (CDMX).

Siguiendo la línea de grandes bandas peruanas como Frágil, Río, Cementerio Club o Huelga de Hambre, Retroacción se mantiene vigente dentro del rock fuerte y contestatario, mientras que Carlos Compson se inmiscuye más en los sonidos retro del post punk y el gótico.

UnoTV plática con los artistas que emprenderán su aventura en México presentando sus más recientes producciones discográficas del 10 al 25 de septiembre en diversos foros y festivales de la CDMX.

Vladímir, Renato, Jaime y Anthony de Retroacción, banda que comenzó su camino en 2010, confiesan que entre Perú y México siempre ha habido una conexión directa en el ámbito musical y artístico: “Nosotros hemos crecido bastante con música de rock mexicano, empezando con Molotov, Control Machete y Fobia”, cuenta Renato Sauri, baterista de la banda.

Por su parte, el compositor, productor y músico Carlos Compson, quien presentará en septiembre su cuarto álbum en el Festival “Magia Negra”, considera que México es un país que puede brindar una mayor exposición y oportunidades para llegar a más seguidores.

Retroacción presentará en México su reciente álbum “La Conquista”, resultado de una mezcla de los géneros e influencias que han marcado a la banda durante toda su vida, señala Jaime Bussalleu, vocalista de Retroacción.

Sobre este álbum, Anthony, guitarrista de la banda, considera que significa su madurez: “Este es el paso siguiente de un Retroacción que la tiene clara, que tiene las condiciones para poder salir al mundo con música honesta, real y con todo el espíritu y energía de quienes lo hicimos”.

Sobre su música, Anthony, guitarrista, reafirma que están influenciados por el rock pesado de los 90, por bandas como Savage Garden, Alice in Chains, Nirvana: “No nos consideramos una banda de metal, punk o grunge. Reunimos todas las influencias que nos gustan y hacemos algo único que genera adrenalina y catarsis en el público que nos ve en vivo”.

Por su parte, Carlos Compson, al abordar su proceso de producción y creación, confiesa que él ejecuta los instrumentos en sus composiciones: guitarras, bajos, teclado, voz, líneas melódicas y letras.

“En la parte final, lo presento a la banda que me acompaña en todos los conciertos y le damos el feeling que debe llevar en vivo”, señala el músico peruano.

Además, cuenta que su próximo álbum, aparte de ver la luz en plataformas digitales, también lo hará en formato físico y hasta en acetato, puesto que el sonido en este tipo de material es, según su percepción, inigualable.

“Del acetato me llama mucho la atención el sonido; aparte siento que tener algo en físico más grande que, por ejemplo, un CD, tiene algo especial que te emociona. Desde muy pequeño me he inclinado por la colección de discos de vinilo y ahora que hago mis producciones musicales, definitivamente, siempre las presento en este formato”.

Carlos Compson.